Treffen zu Auswirkungen der Corona-Krise auf die Luftfahrt

Berlin (AFP) - Über zusätzliche Hilfen für die von der Corona-Krise besonders schwer getroffene Luftverkehrsbranche dürfte es am Montag bei einem Treffen im Bundeswirtschaftsministerium gehen. Der Luftfahrtkoordinator der Bundesregierung, Thomas Jarzombek (CDU), empfängt am Mittag (12.00 Uhr) Vertreter von Unternehmen und Gewerkschaften in Berlin. Um 14.00 Uhr ist eine Pressekonferenz angekündigt.

Lufthansa-Flugzeuge in Frankfurt am Main © AFP

Die Fluggesellschaften weltweit leiden besonders unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die Lufthansa etwa will ab Ende März bis Ende April allein 23.000 Flüge streichen. Thema der Beratungen dürfte auch die Luftverkehrsabgabe sein, die eigentlich zum 1. April steigen soll.