US-Präsident empfiehlt Ex-Außenminister kurz vor Staatsbesuch als Mays Nachfolger

Trump: Boris Johnson wäre ein "hervorragender" Premierminister

London (AFP) - US-Präsident Donald Trump hat kurz vor seinem Staatsbesuch in Großbritannien eine Empfehlung für den britischen Ex-Außenminister Boris Johnson als künftigen Premierminister abgegeben. "Ich glaube, Boris würde sehr gute Arbeit machen. Ich glaube, er würde hervorragend sein", sagte Trump am Freitag der britischen Boulevardzeitung "The Sun".

Großbritanniens Ex-Außenminister Boris Johnson © AFP

Trump schaltete sich damit kurz vor seinem Staatsbesuch in Großbritannien in die Debatte um die Nachfolge der scheidenden Premierministerin Theresa May ein. Der US-Präsident reist von Montag bis Mittwoch nach London, wo er auch May treffen wird.

Die konservative Premierministerin hatte angesichts des Widerstands gegen ihren Brexit-Kurs vor einer Woche ihren Rücktritt als Partei- und damit auch als Regierungschefin angekündigt. Den Parteivorsitz will sie am 7. Juni abgeben, bis Ende Juli soll ihr Nachfolger als Parteichef und Premierminister feststehen.

Insgesamt haben sich bislang zwölf Tory-Politiker in Stellung gebracht, um Mays Nachfolge anzutreten. Johnson, der Mays Brexit-Kurs immer wieder scharf kritisiert hatte, gilt derzeit als Favorit.