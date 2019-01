US-Präsident empfängt Pekings Chefunterhändler im Oval Office

Trump: "Enorme Fortschritte" in Handelsgesprächen mit China

Washington (AFP) - US-Präsident Donald Trump hat von "enormen Fortschritten" in den Handelsgesprächen mit China berichtet. Im Detail äußerte er sich zum Stand der Verhandlungen am Donnerstag allerdings nicht. Trump empfing den chinesischen Chefunterhändler und Vize-Regierungschef Liu He im Oval Office. Die chinesische Delegation verhandelte seit Mittwoch mit der US-Regierung in Washington.

Trump und der chinesische Chefunterhändler Liu He (l.) im Oval Office © AFP

Bei der Begegnung mit dem US-Präsidenten las die chinesische Delegation einen Brief von Staatschef Xi Jinping vor. Darin konstatierte dieser, dass sich die Beziehungen beider Länder in einer "kritischen" Phase befänden. Xi äußerte zudem die Erwartung, dass sich beide Seiten weiterhin "mit gegenseitigem Respekt" behandeln.

Trump sprach vor Journalisten von einem "schönen Brief". Er kündigte an, dass eine US-Delegation bald nach China reisen werde, um die Handelsgespräche fortzusetzen.

Nach Trumps Angaben wurde mit den chinesischen Vertretern nicht über die Ausdehnung einer laufenden Frist für die drastische Erhöhung von US-Zöllen gesprochen. Nach der am 2. März endenden Frist könnten bisherige US-Strafzölle auf chinesische Waren im Umfang von 200 Milliarden Dollar (175 Milliarden Euro) von zehn auf 25 Prozent steigen.

Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt stecken seit einem Jahr im Handelskonflikt und haben sich gegenseitig mit massiven Strafzöllen überzogen. Weltweit schürt dies Ängste vor einem Einbruch der Konjunktur. Trump ist das US-Handelsdefizit mit China ein Dorn im Auge. Er beschuldigt Peking unfairer Praktiken, darunter des gigantischen Diebstahls von geistigem Eigentum.

Kurz vor der jüngsten Verhandlungsrunde hatte die US-Justiz Anklage gegen den chinesischen Smartphone- und Technologieriesen Huawei und dessen Finanzdirektorin Meng Wanzhou erhoben. Das Justizministerium beschuldigt Huawei, Meng und zwei Tochterunternehmen, gegen die Iran-Sanktionen verstoßen zu haben. Meng war Anfang Dezember auf Betreiben der US-Justiz in Kanada festgenommen worden. Washington fordert die Auslieferung der Tochter von Konzerngründer Ren Zhengfei.