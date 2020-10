Weißes Haus spricht von reiner Vorsichtsmaßnahme

Trump begibt sich nach Corona-Infektion in Krankenhaus

Washington (AFP) - US-Präsident Donald Trump begibt sich nach seiner Ansteckung mit dem Coronavirus ins Krankenhaus. Trump werde in den "kommenden Tagen" aus dem nahe der Hauptstadt Washington gelegenen Militärkrankenhaus Walter Reed arbeiten, erklärte seine Sprecherin Kayleigh McEnany am Freitag. Es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme auf Anraten seiner Ärzte. Vor dem Weißen Haus landete eine Hubschrauber, um den Präsidenten in die Klinik zu bringen.

Militärkrankenhaus Walter Reed © AFP

"Präsident Trump bleibt guter Dinge, hat leichte Symptome und den ganzen Tag über gearbeitet", erklärte McEnany. Er werde in den kommenden Tagen aus dem für den US-Präsidenten reservierten Bereich im Walter-Reed-Krankenhaus arbeiten.

Das Krankenhaus liegt in Bethesda im Bundesstaat Maryland vor den Toren der US-Hauptstadt. Dort unterzieht sich Trump auch seinen jährlichen medizinischen Untersuchungen.

Trump hatte in der Nacht zum Freitag bekanntgegeben, dass er und seine Frau Melania positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Die Amtsgeschäfte führt der 74-Jährige nach Angaben des Weißen Hauses vorerst weiter.