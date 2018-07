US-Präsident: "Wir wissen, das zu schätzen"

Trump begrüßt mutmaßlichen Demontage-Start bei nordkoreanischer Raketenanlage

Washington (AFP) - US-Präsident Donald Trump hat den mutmaßlichen Beginn des Abbaus einer nordkoreanischen Raketen-Testanlage begrüßt. Neue Bilder zeigten, dass Nordkorea mit dem Abbau einer Raketenanlage begonnen habe, "und wir wissen das zu schätzen", sagte Trump am Dienstag in einer Rede vor Militärveteranen in Kansas City im US-Bundesstaat Missouri.

US-Präsident Trump bei einer Rede vor US-Veteranen © AFP

Trump pries zugleich seinen Gipfel vor sechs Wochen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un als "fantastisch". Kim hatte bei dem historischen Treffen in Singapur die "vollständige Denuklearisierung" seines Landes zugesagt. Kritiker bemängelten die beim Gipfel getroffenen Vereinbarungen jedoch als zu vage.

Der US-Präsident bewertete nun die mutmaßlich gestartete Demontage der Raketenanlage als Bestätigung seines Kurses. "Es scheint gut zu laufen", sagte er über die Entwicklung des Verhältnisses zu Pjöngjang. Bereits am Montag hatte Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter geschrieben, seit neun Monaten habe Nordkorea weder eine Rakete noch eine Atomwaffe getestet: "Japan ist glücklich, ganz Asien ist glücklich."

Nach Angaben der renommierten Website "38 North" wurde in der Raketenanlage Sohae an der Südwestküste Nordkoreas mit der Demontage unter anderem einer Triebwerk-Testanlage begonnen. Dies sei ein "wichtiger erster Schritt" von Kim Jong Un, um seine in Singapur getroffenen Zusagen einzuhalten, befand der "38 North"-Experte Joseph Bermudez.

Da Sohae mutmaßlich eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des nordkoreanischen Interkontinental-Raketenprogramms gespielt habe, seien "diese Bemühungen eine bedeutende vertrauensbildende Maßnahme seitens Nordkoreas", erläuterte dieser Experte. Ein US-Verteidigungsbeamter stellte hingegen die Bedeutung der Anlage in Frage. Das Pentagon überwache Sohae nicht gesondert, sagte er der Nachrichtenagentur AFP. "Es ist sozusagen nicht auf dem Schirm", sagte der Beamte.