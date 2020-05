Trump feuert gegen Pompeo ermittelnden Generalinspekteur

Abgeordneter: Steve Linick hatte intern gegen den US-Außenminister ermittelt

Washington (AFP) - US-Präsident Donald Trump hat nach Angaben eines Abgeordneten der oppositionellen Demokraten einen internen Ermittler des Außenministeriums gefeuert, der eine Untersuchung gegen Ressortchef Mike Pompeo gestartet hatte. Das Außenministerium bestätigte am späten Freitagabend die Entlassung von Generalinspekteur Steve Linick. Den Grund dafür gab das Außenministerium nicht an. Der Vorsitzende des Außenausschusses des Repräsentantenhauses, Eliot Engel, erklärte, Linick habe als interner Ermittler eine Untersuchung gegen Pompeo eröffnet.

Linick während einer Untersuchung zu feuern, deute "stark" darauf hin, dass es sich um eine "unrechtmäßige Vergeltungsmaßnahme" handele, erklärte Engel. Nach Angaben eines Mitarbeiters der Demokraten im US-Kongress, der namentlich nicht genannt werden wollte, war Linick Beschwerden über Pompeo nachgegangen, denen zufolge der Außenminister einen Beamten private Dinge für sich und seine Frau übernehmen ließ.

Oppositionsführerin Nancy Pelosi erklärte, Linick sei dafür bestraft worden, dass er "ehrenhaft" seine Pflicht erfüllt habe, die US-Verfassung "und unsere nationale Sicherheit zu schützen". Bei Präsident Trump gebe es ein "Muster von Vergeltung" gegen Beamte, das dringend aufhören müsse.

Linick, der lange als Staatsanwalt gearbeitet hatte, war 2013 von Trumps Vorgänger Barack Obama ernannt worden. Er soll nach Angaben eines Ministeriumssprechers durch Stephen Akard ersetzt werden, der früher für US-Vizepräsident Mike Pence in dessen Heimatstaat Indiana gearbeitet hatte. Seit dem vergangenem Jahr leitet er in Washington die Abteilung des Außenministeriums für Auslandsmissionen, die für die Beziehungen zu Diplomaten in den USA zuständig ist.