First Lady besucht Kinderheim an Grenze - Kongress ringt um Einwanderungsreform

Trump hält auch nach Stopp von Familientrennungen an harter Linie fest

Washington (AFP) - Auch nach dem von Präsident Donald Trump verfügten Stopp der Familientrennungen an der Grenze tobt in den USA die emotionsgeladene Debatte um die Einwanderungspolitik weiter. Trump kündigte eine Fortsetzung seiner harten Linie an: "Wenn Leute unsere Grenzen durchbrechen, müssen wir sie aus dem Land bekommen", sagte er am Donnerstag bei einer Kabinettssitzung in Washington. Seine Frau Melania besuchte unterdessen überraschend ein Heim für Migrantenkinder an der Grenze zu Mexiko.

Melania Trump beim Besuch eines Heims für Migrantenkinder an der Grenze zu Mexiko © AFP

Nach einer Welle der Empörung in der US-Öffentlichkeit hatte Trump am Vortag in einer Kehrtwende per Dekret beschlossen, dass illegal ins Land gelangten Migranten nicht mehr ihre Kinder weggenommen werden sollen. Er begründete diese Entscheidung mit "Mitgefühl".

Allerdings rückte Trump damit keineswegs von seiner "Null-Toleranz"-Politik gegenüber "Illegalen" ab - die Eltern sollen wegen des unerlaubten Grenzübertritts weiterhin strafrechtlich verfolgt und die Kinder mit ihnen zusammen inhaftiert werden. Ein Gerichtsurteil von 1997, wonach Kinder nicht länger als 20 Tage in Haft gehalten werden dürfen, will die Regierung anfechten.

Völlig unklar war zudem, wie die bereits getrennten Familien wieder zusammengeführt werden sollen. Mehrere US-Bundesstaaten kündigten am Donnerstag an, die Trump-Regierung wegen der Familientrennungen zu verklagen. Trumps Dekret tue "nichts dafür, dass die bereits auseinandergerissenen Familien wieder zusammengeführt werden", hieß es vom Büro des Generalstaatsanwalts des Bundesstaates Washington, der die Klage anführt.

Die First Lady besuchte derweil ein Kinderheim in der texanischen Grenzstadt McAllen, um nach Angaben einer Sprecherin "mehr darüber erfahren", was die Regierung tun könne, "um Kinder wieder mit ihren Familien zu vereinen".

Allein seit Anfang Mai waren laut US-Heimatschutzministerium mehr als 2300 Migrantenkinder ihren Eltern weggenommen worden. Hinzu kommen die vielen unbegleiteten Minderjährigen, die von den Behörden aufgegriffen werden.

Die Unterbringung der minderjährigen Migranten stellt die US-Behörden vor massive organisatorische Probleme, weshalb jetzt die Armee aushelfen soll. Das Pentagon wurde vom Gesundheitsministerium darum gebeten, für die Unterbringung von 20.000 unbegleiteten Minderjährigen zu sorgen. Ein US-Armeesprecher sagte, das Pentagon treffe entsprechende Vorbereitungen, um die Kinder auf Militärstützpunkten unterzubringen.

Die First Lady besuchte Klassenzimmer in dem Kinderheim in Texas und fragte die Kinder, woher sie kommen und wie lange sie schon in der Unterkunft leben. In dem Heim sind derzeit 55 Kinder aus Mittelamerika untergebracht.

Melania Trump hatte vor einigen Tagen viel Aufsehen erregt, als sie öffentlich in die Kritik an den Familientrennungen einstimmte. Allerdings vermied sie es, ihrem Mann die Verantwortung zuzuweisen. Stattdessen appellierte sie an den Kongress, sich auf eine Einwanderungsreform zu einigen.

Um diese Reform wird hart gerungen. Die Republikaner verschoben eine ursprünglich für Donnerstag im Repräsentantenhaus geplante Abstimmung über einen als "Kompromiss" gehandelten Gesetzentwurf US-Medienberichten zufolge auf kommende Woche. Die Partei des Präsidenten verfügt zwar über die Mehrheit, ist aber über die Einwanderungsreform gespalten.

Es ist deshalb höchst ungewiss, ob der als Kompromiss zwischen den Flügeln gedachte Gesetzentwurf eine Mehrheit erhalten kann. Ein anderer Entwurf, der deutlich rigoroser war, wurde am Donnerstag abgeschmettert.

Von der abgelehnten Gesetzesvorlage unterscheidet sich der nun offenbar für kommende Woche angesetzte Entwurf vor allem dadurch, dass er hunderttausenden als "Träumern" bezeichneten Einwanderern einen Pfad zu einem dauerhaft legalen Aufenthaltsstatus eröffnen soll. Bei ihnen handelt es sich um junge Erwachsene, die vor Jahren illegal ins Land gelangt waren und in den USA Wurzeln geschlagen haben.

Zugleich zielt aber auch der weiterhin von den Republikanern beratene Entwurf auf eine deutlichen Eindämmung der Zuwanderung ab: Trump soll Milliardensummen für den Mauerbau an der Grenze zu Mexiko bekommen, auch soll die legale Einwanderung beschränkt werden. Die oppositionellen Demokraten lehnen auch diesen Entwurf ab.