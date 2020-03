US-Präsident will "dramatische" Schritte später am Dienstag vorstellen

Trump kündigt Maßnahmen gegen ökonomische Folgen von Corona-Krise an

Washington (AFP) - US-Präsident Donald Trump hat "dramatische" Maßnahmen gegen die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs in Aussicht gestellt. Am Dienstagnachmittag (Ortszeit) werde er bei einer Pressekonferenz einige dieser Maßnahmen vorstellen, sagte Trump am Montag im Gespräch mit Reportern in Washington. Die US-Börsen hatten am Montag wegen des Coronavirus sowie wegen eines Absturzes des Ölpreises ihren schlimmsten Handelstag seit der Finanzkrise von 2008 erlebt.

US-Präsident Donald Trump mit Mitgliedern des Arbeitsstabes zum Coronvirus © AFP

Trump kündigte an, dass er mit Mitgliedern des Kongresses über Maßnahmen gegen die Folgen der Epidemie für die US-Wirtschaft beraten wolle. Dabei gehe es unter anderem um eine weitere mögliche Reduzierung der Einkommensteuer. Auch über Unterstützungsmaßnahmen für von der Corona-Krise betroffene Unternehmen solle gesprochen werden.

Der Virus-Ausbruch habe "die Welt aus heiterem Himmel getroffen", sagte der US-Präsident. Bislang sei seine Regierung mit der Epidemie aber "sehr gut umgegangen".