Washington wirft Peking im Handelsstreit "Aufsässigkeit" vor

Trump lässt deutlich höhere Strafzölle auf chinesische Waren prüfen

Washington (AFP) - Die USA werfen China im Handelsstreit "Aufsässigkeit" vor: Die Volksrepublik weigere sich, mit Washington zur Lösung der Handelsprobleme zusammenzuarbeiten, sagte ein Regierungsvertreter in Washington. Daher fasst US-Präsident Donald Trump deutlich höhere Strafzölle auf chinesische Importe ins Auge als bislang vorgesehen, wie sein Handelsbeauftragter erklärte. Peking verurteilte "Erpressung und Druck" seitens der USA und kündigte Gegenmaßnahmen an.

US-Handelsbeauftragter Robert Lighthizer © AFP

Trumps Handelsbeauftragter Robert Lighthizer teilte am Mittwoch mit, der Präsident habe ihn beauftragt zu prüfen, die geplanten Strafzölle auf chinesische Waren im Gesamtwert von 200 Milliarden Dollar (172 Milliarden Euro) von zehn auf 25 Prozent anzuheben. "Wir haben klar gesagt, welche Änderungen China vornehmen sollte", begründete er den Schritt.

Leider habe China, statt sein schädliches Verhalten zu ändern, illegalerweise Vergeltung an Arbeitern, Farmern und Unternehmen geübt, erklärte Lighthizer weiter. Peking hatte als Reaktion auf am 6. Juli verhängte US-Strafzölle auf Waren im Wert von 34 Milliarden Dollar Vergeltungszölle auf US-Produkte in gleicher Höhe verhängt - betroffen sind zum Beispiel Soja-Importe.

Daraufhin kündigte Lighthizer schon am 10. Juli weitere mögliche Strafzölle auf chinesische Importe mit einem Warenwert von 200 Milliarden Dollar an. Trump legte am 20. Juli nach und drohte gar mit Strafzöllen auf alle chinesischen Importe - sie haben einen Wert von über 500 Milliarden Dollar.

Lighthizer-Mitarbeiter traten am Mittwoch dem Eindruck entgegen, dass der nun anvisierte höhere Zollsatz vor allem eine Reaktion auf die jüngste deutliche Abwertung der chinesischen Währung Yuan sei. Trump hatte Peking vor knapp zwei Wochen beschuldigt, sich mittels "illegaler Währungsmanipulation" Vorteile im Handel zu verschaffen. Ein niedriger Währungswert ist für die Exporteure des jeweiligen Landes günstig, weil dies den Preis ihrer Waren auf dem Weltmarkt senkt.

Lighthizer stellte klar: China müsse sein Verhalten ändern, seine Märkte öffnen und sich für dem Wettbewerb tatsächlich offenstehende Märkte engagieren. Washington wirft Peking nicht nur das hohe Handelsdefizit vor, sondern auch Diebstahl geistigen Eigentums und den erzwungenen Transfer von Technologien bei Investitionen in China. Diese Klagen kommen auch aus der EU.

Ein Regierungsvertreter in Washington versicherte, Trump sei weiterhin zu Gesprächen mit China bereit. "Wir stehen in Kontakt mit chinesischen Kollegen". Dabei gehe es darum, die Bedingungen für neue Verhandlungen auszuloten. Die Prüfung weiterer Strafzölle läuft nur noch bis 5. September.

Der US-Außenhandelsverband, in dem die großen Unternehmen vertreten sind, sieht Trumps Strategie der maximalen Drohung zusehends in der Sackgasse. Der Vize-Vorsitzende Jake Colvin sagte der Nachrichtenagentur AFP, es sei "schwierig zu sehen", wie die neuen Drohungen das lösen könnten, "was immer mehr zu einer Handelskrise wird". Auch in Trumps republikanischer Partei gibt es Widerstand gegen seine Handelspolitik.

Fred Bergsten vom Peterson Institut für Internationale Ökonomie sagte dem Sender CNBC, China könne die Folgen weit besser abfedern als die USA. "Sie können ihre Anreize ausweiten, staatliche Mittel, Bankkredite." Die US-Konjunktur drohe abzuflachen, und ein Handelskrieg mache diese Entwicklung nur noch schlimmer, warnte der Ökonom.