US-Präsident stellt "umfangreiches" Handelsabkommen mit London in Aussicht

Trump nach Telefonat mit Johnson voll des Lobes für britischen Premier

Washington (AFP) - US-Präsident Donald Trump hat am Freitag ein erstes Telefongespräch mit dem neuen britischen Regierungschef Boris Johnson geführt. "Ich sage voraus, dass er ein großartiger Premierminister sein wird", sagte Trump nach dem Telefonat im Weißen Haus. Er nannte Johnson einen "guten Typen".

US-Präsident Trump © AFP

Es liegen bereits Gespräche über eine bilaterale Handelsvereinbarung nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU, fügte der US-Präsident hinzu. Er halte ein "sehr umfangreiches" Abkommen zwischen beiden Ländern für möglich.

Johnson war am Mittwoch zum Nachfolger von Premierministerin Theresa May ernannt worden. Der Brexit-Hardliner hatte sich tags zuvor in einer parteiinternen Stichwahl um das Amt des Parteichefs der konservativen Tories durchgesetzt. Trump gehörte zu den ersten Gratulanten.

Der US-Präsident hatte schon mehrfach seine Sympathien für Johnson und dessen populistischen Politikstil publik gemacht und zugleich dessen Vorgängerin Theresa May scharf kritisiert. Die öffentlichen Einmischungen Trumps in die britischen Regierungsgeschäfte sorgten in Großbritannien vielfach für Verstimmung.