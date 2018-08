Anweisung erfolgt mitten in dramatischem Kurssturz türkischer Lira

Trump ordnet Verdopplung von Strafzöllen auf Stahl und Aluminium aus Türkei an

Berlin (AFP) - US-Präsident Donald Trump hat eine Verdopplung der Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus der Türkei angeordnet. Dies teilte Trump am Freitag im Internetdienst Twitter mit. "Unsere Beziehungen zur Türkei sind derzeit nicht gut", schrieb er weiter.

US-Präsident Trump © AFP

Bereits zuvor war die türkische Lira auf ein Rekordtief gefallen, worauf Trump in seinem Tweet auch ausdrücklich hinwies. Die Auseinandersetzungen zwischen der Türkei und den USA, unter anderem um die Inhaftierung des US-Pastors Andrew Brunson, ist dafür ein Grund, allerdings nicht der einzige.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sprach am Nachmittag in einer Ansprache von einem "Wirtschaftskrieg", in dem sich sein Land befinde. Er rief alle Türken auf, zur Stützung der Währung Devisen gegen Lira zu tauschen.