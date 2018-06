Kritik aus republikanischen Reihen an Handelspolitik des US-Präsidenten

Trump rügt Harley-Davidson für geplante Produktionsverlagerung ins Ausland

Washington (AFP) - US-Präsident Donald Trump hat die Ankündigung des Motorradherstellers Harley-Davidson gerügt, wegen des Zollstreits mit der EU einen Teil der Produktion ins Ausland zu verlagern. Er sei "überrascht" über die Pläne, schrieb Trump im Internetdienst Twitter und warf Harley-Davidson vor, die Zölle seien nur eine "Ausrede". Kritik an Trumps Handelspolitik kam aus den Reihen der Republikaner. An der Wall Street brach die Harley-Davidson-Aktie ein.

Harley-Davidson-Motorräder © AFP

"Überrascht, dass Harley-Davidson von allen Unternehmen das erste ist, das die Weiße Fahne hisst", twitterte Trump. "Ich habe hart für sie gekämpft, und am Ende werden sie keine Zölle auf Verkäufe in die EU zahlen, die uns beim Handel schlimm geschädigt hat." Er forderte "Geduld".

Der US-Motorradhersteller hatte wegen der seit Freitag geltenden EU-Strafzölle angekündigt, einen Teil seiner Produktion in andere Länder zu verlagern. Dies sei "die einzige tragfähige Option", um weiter ein überlebensfähiges Geschäft in Europa zu betreiben, hieß es zur Begründung. Wohin genau die Produktion ausgelagert werden soll und ob damit Jobverluste in den USA verbunden sind, erklärte Harley-Davidson nicht. Die Firma hat bereits Fabriken in Brasilien, Indien und Australien, derzeit wird eine weitere in Thailand gebaut.

Dem Unternehmen machen die älter werdenden Kunden und starke Konkurrenz aus Europa und Japan zu schaffen. Umsatz und Gewinn gehen zurück.

Die geplante Produktionsverlagerung ist ein Rückschlag für Trump, der mit seinem Ansatz "Amerika zuerst" eigentlich Firmen dazu bewegen will, wieder mehr in den USA zu produzieren und dort Jobs zu schaffen. Die EU hatte am Freitag als Antwort auf die von Trump verhängten Strafzölle auf Aluminium und Stahl Gegenzölle auf eine Vielzahl von US-Produkten verhängt. Viele dieser Produkte stammen aus Trump-Hochburgen.

Durch die Aufschläge steigt der Zollsatz auf die Einfuhr von Harley-Davidson-Motorrädern in die EU von sechs auf 31 Prozent. Damit werden die Motorräder rund 2200 Dollar (1880 Euro) teurer, wenn sie aus den USA geliefert werden. Harley-Davidson will bis zur Teilverlagerung der Produktion die Aufschläge selbst kompensieren und nicht auf die Kunden abwälzen. Dem Unternehmen entstehen dadurch zusätzliche Kosten von jährlich bis zu 100 Millionen Dollar. Die Aktie sackte an der Börse um fast sechs Prozent ab.

Der Sprecher des US-Repräsentantenhauses und einflussreichste Republikaner im Kongress, Paul Ryan, kritisierte erneut Trumps Handelspolitik. Die Entwicklung bei Harley-Davidson sei ein "weiterer Beweis dafür, welchen Schaden einseitige Zölle anrichten können", erklärte er. Der beste Weg, um Arbeitern, Verbrauchern und Herstellern in den USA zu helfen, sei es, "neue Märkte für sie zu öffnen", statt Barrieren auf dem heimischen Markt zu errichten.

Auch der republikanische Senator Ben Sasse nahm Harley-Davidson in Schutz. Das Problem sei nicht, dass das Unternehmen "unpatriotisch" handle, sondern dass Strafzölle "dumm" seien, erklärte er. Solche Maßnahmen funktionierten einfach nicht.

Kritik zog sich der Motorradhersteller hingegen von der zuständigen Gewerkschaft zu, die Harley-Davidson-Arbeiter in den Bundesstaaten Missouri, Pennsylvania und Wisconsin vertritt. Noch vor der EU-Ankündigung von Gegenzöllen habe der Konzern entschieden, sein Werk in Kansas zu schließen, und er besitze bereits Fabriken in Indien und Brasilien. "Wird Harley jede Ausrede nutzen, um Jobs ins Ausland zu verlagern? Ist sich Harley der Bedeutung von 'Made in America' überhaupt bewusst?"