Kolumnist: US-Präsident brachte Handelsabkommen mit Frankreich ins Spiel

Trump soll Macron Ausstieg aus der EU vorgeschlagen haben

Washington (AFP) - US-Präsident Donald Trump hat laut einem Zeitungsbeitrag dem französischen Staatschef Emmanuel Macron vorgeschlagen, die EU zu verlassen. Während Macrons Besuch im Weißen Haus im April habe Trump gesagt: "Warum verlässt Du nicht die EU?", wurde am Donnerstagabend (Ortszeit) in einem Meinungsartikel der "Washington Post" unter Berufung auf zwei europäische Regierungsmitarbeiter berichtet.

US-Präsident Donald Trump (links) und der französische Staatschef Emmanuel Macron im April im Weißen Haus © AFP

Falls Frankreich aus der Europäischen Union austrete, werde er dem Land einen bilateralen Handelsvertrag anbieten, zitierte der Kolumnist Josh Rogin den US-Präsidenten. Dieses bilaterale Abkommen werde bessere Konditionen enthalten, als die EU als Ganzes derzeit von den USA bekomme, sagte Trump nach diesen Angaben zu Macron.

Kurz zuvor hatte bereits das US-Nachrichtenportal "Axios" berichtet, dass sich Trump beim G7-Gipfel Anfang Juni in Kanada hinter verschlossenen Türen abfällig über die Nato geäußert habe. Demnach bezeichnete er die Militärallianz bei dem Treffen mit westlichen Partnern als "so schlimm wie Nafta", also wie das Freihandelsabkommen der USA mit Kanada und Mexiko. Trump sieht die USA durch das Abkommen von 1994 übervorteilt und droht mit dem Ausstieg.

Trump hat die Nato wie auch die EU seit dem Wahlkampf immer wieder heftig kritisiert. Kurz vor seinem Amtsantritt rühmte er in einem Interview den Brexit als "großartige Sache" und äußerte er die Erwartung, dass weitere Staaten dem britischen Vorbild folgen würden.

Die kritische Einstellung des US-Präsidenten zur EU und Nato dürfte viele Partnerstaaten mit einiger Nervosität auf seinen für den 16. Juli in Helsinki geplanten Gipfel mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin blicken lassen. Trump hat es seit dem Wahlkampf als erstrebenswert bezeichnet, die Beziehungen der USA zu Russland zu verbessern, die seit Jahren vor allem durch die russischen Interventionen in der Ukraine und in Syrien schwer belastet sind.