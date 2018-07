Präsident kritisiert Milliarden für russisches Gas und niedrige Militärausgaben

Trump startet Nato-Gipfel mit Tirade gegen Deutschland

Brüssel (AFP) - US-Präsident Donald Trump hat den Nato-Gipfel mit einer Tirade gegen Deutschland begonnen. Bei einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, warf er Deutschland am Mittwoch in Brüssel vor, wegen der Abhängigkeit von Gaslieferungen "Gefangener Russlands" zu sein. Er kritisierte, dass Deutschland "Milliarden" für Gas an Russland zahle und sich dann von der Nato vor Russland beschützen lasse - ohne selbst genug für Verteidigung auszugeben.

US-Präsident Donald Trump (r.) bei Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg © AFP

Die 29 Staats- und Regierungschefs der Nato kommen am Mittag in Brüssel zu ihrem zweitägigen Gipfel zusammen. Sie wollen im Hauptquartier der Militärallianz unter anderem Beschlüsse zu schneller einsetzbaren Militärverbänden, neuen Kommandozentralen und einer erweiterten Ausbildungsmission im Irak fassen. Trump hatte aber schon im Vorfeld klargemacht, dass er über die niedrigen Verteidigungsausgaben mehrerer europäischer Verbündeter sprechen wolle, insbesondere Deutschlands.

"Deutschland wird vollkommen durch Russland kontrolliert", sagte Trump vor dem Treffen bei einem Frühstück mit Stoltenberg unter Verweis auf die Abhängigkeit von russischen Öl- und Gaslieferungen. "Sie zahlen Milliarden Dollar an Russland und dann müssen wir sie gegen Russland verteidigen."

Er finde das deutsche Verhalten "sehr unangemessen", fuhr Trump fort, der sich über mehr als fünf Minuten in Rage redete. Dies gelte auch dafür, dass Deutschland "nur etwas über ein Prozent" seiner Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgebe. Dies sei "eine sehr schlechte Sache für die Nato". Darüber müsse mit Deutschland gesprochen werden.

Die Bundesregierung müsse ihre Verteidigungsausgaben "sofort" erhöhen, forderte Trump. "Deutschland ist ein reiches Land (...) Sie könnten es sofort morgen machen, ohne ein Problem zu bekommen."

Die Nato-Länder hatten sich 2014 bei ihrem Gipfel in Wales das Ziel gesetzt, ihre Verteidigungsausgaben binnen eines Jahrzehnts "Richtung zwei Prozent" zu steigern. Trump interpretiert dies als Verpflichtung, bis 2024 "mindestens" zwei Prozent zu schaffen und wirft Deutschland und anderen Verbündeten vor, sich auf Kosten der USA beschützen zu lassen.

Deutschlands Verteidigungsausgaben werden nach jüngsten Nato-Schätzungen in diesem Jahr weiter bei 1,24 Prozent liegen. Bis 2024 hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine Erhöhung auf 1,5 Prozent zugesagt.

Nato-Generalsekretär Stoltenberg konnte Trump in seiner Tirade gegen Deutschlands nicht stoppen. "Trotz dieser Meinungsverschiedenheiten" sei es den Nato-Verbündeten immer gelungen, sich bei der Kernaufgabe der Nato einig zu sein, setzte er einmal an. Und selbst im Kalten Krieg habe es Handel mit der Sowjetunion gegeben.

"Energie ist eine ganz andere Geschichte als normaler Handel", widersprach Trump. Er kritisierte ausdrücklich auch die Pläne für die geplante Gaspipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland. Es sei "sehr traurig", dass Deutschland solche Deals abschließe, sagte der US-Präsident. "Sie machen Russland nur reich."

Trump verwies auch darauf, dass Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) Vorsitzender des Gesellschafterausschusses der Nord Stream AG ist. Nord Stream 2 soll Gas aus Russland durch die Ostsee nach Deutschland bringen. Trump verwies auf osteuropäische Länder, die gegen die Pipeline seien. So wolle Polen kein solches Gas, um "nicht Gefangener Russlands" zu werden.

Stoltenberg sagte nach dem Frühstück, er erwarte eine "offene und ehrliche Diskussion" beim Gipfel. Merkel wurde am Mittag in Brüssel erwartet. Ob es zu einem bilateralen Treffen mit Trump kommen wird, war offen.