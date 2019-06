US-Präsident frühstückt mit Premierministerin May und Wirtschaftsvertretern

Trump stellt Briten "sehr, sehr umfangreiches" Handelsabkommen in Aussicht

London (AFP) - US-Präsident Donald Trump hat Großbritannien ein umfangreiches bilaterales Handelsabkommen in Aussicht gestellt. Bei einem Treffen mit der britischen Premierministerin Theresa May und Wirtschaftsvertretern aus beiden Ländern am Dienstag sagte Trump, er hoffe auf ein "sehr, sehr umfangreiches Handelsabkommen" nach dem geplanten EU-Austritt Großbritanniens. "Wir werden es hinkriegen", fügte der US-Präsident hinzu. May warb bei dem Treffen dafür, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern weiter auszubauen.

Trump (2.v.l.) und May (3.v.r.) bei dem Treffen mit Wirtschaftsvertretern © AFP

Der US-Präsident hatte seinen dreitägigen Staatsbesuch in Großbritannien am Montag begonnen. Am Abend wurde er von Queen Elizabeth II. zu einem Staatsbankett im Buckingham-Palast empfangen. Bei den politischen Gesprächen mit May am Dienstag soll es vor allem um Wirtschaftsfragen gehen.

Nach dem Arbeitsfrühstück, an dem auch zehn Konzernchefs aus den USA und Großbritannien teilnahmen, sind Gespräche im Amtssitz der Premierministerin in der Downing Street geplant. Trump hatte den Briten schon am Montag im Onlinedienst Twitter versichert, ein "großes Handelsabkommen" mit den USA sei möglich, wenn sie sich erst einmal von den "Fesseln" der EU befreit hätten.

Der Besuch des US-Präsidenten ist in Großbritannien umstritten. Oppositionsführer Jeremy Corbyn, Parlamentspräsident John Bercow und Londons Bürgermeister Sadiq Khan, mit dem Trump sich kurz vor seinem Besuch noch im Onlindienst Twitter anlegte hatte, hatten das Staatsbankett boykottiert. Am Dienstag sind in London zudem Massenproteste gegen den US-Präsidenten geplant.