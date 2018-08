US-Opposition sieht weiteren Beleg für Justizbehinderung

Trump verlangt von Sessions Stopp der Russland-Ermittlungen

Washington (AFP) - US-Präsident Donald Trump hat in seiner Kampagne gegen die Ermittlungen zur Russland-Affäre die nächste Eskalationsstufe gezündet: Er forderte seinen Justizminister Jeff Sessions auf, die Untersuchungen des Sonderermittlers Robert Mueller zu den mutmaßlichen russischen Einmischungen in den US-Wahlkampf 2016 "unverzüglich" zu beenden. In derartiger Deutlichkeit hatte Trump bislang noch nicht öffentlich den Stopp der Mueller-Untersuchung verlangt, die seine Präsidentschaft massiv belastet.

Trump schrieb am Mittwoch im Kurzbotschaftendienst Twitter, durch die Russland-Ermittlungen sei eine "fürchterliche Situation" entstanden. Er appellierte an Sessions, diese "manipulierte Hexenjagd unverzüglich stoppen, bevor sie unser Land weiter beschmutzt". Mueller untersucht die mutmaßlichen russischen Einmischungen zugunsten Trumps in den Wahlkampf 2016 und mögliche diesbezügliche Absprachen zwischen Trump-Mitarbeitern und Moskau.

Trump bezichtigte den Sonderermittler erneut der Parteilichkeit. Für Mueller arbeiteten "17 wütende Demokraten". Sie verrichteten für den Ermittler die "schmutzige Arbeit". Dies sei "eine Schande für die USA" .

In seinen Tweets ignorierte Trump, dass Sessions gar nicht für Mueller zuständig ist. Der Minister hatte sich kurz nach seinem Amtsantritt wegen seiner Rolle in Trumps Wahlkampfteam in diesen Ermittlungen für befangen erklärt und sich daraus zurückgezogen. Die Oberaufsicht über die Russland-Ermittlungen führt seitdem Vizejustizminister Rod Rosenstein. Er setzte Mueller im Mai 2017 als Sonderermittler ein.

Das Weiße Haus bemühte sich um Klarstellung von Trumps Äußerungen. Bei den Worten an Sessions handle es sich "nicht um einen Befehl, sondern um die Meinung des Präsidenten", sagte Sprecherin Sarah Sanders. Oppositionsvertreter werteten Trumps Aufforderung hingegen als weiteren Beleg dafür, dass Trump die Russland-Ermittlungen zu behindern versuche - ein Vorwurf, dem Mueller ebenfalls nachgeht.

Trumps Tweet stelle einen offen sichtbaren "Versuch der Justizbehinderung" dar, twitterte der Geheimdienstexperte der Demokraten im Repräsentantenhaus, Adam Schiff. Sein Parteikollege, Senator Richard Blumenthal, sagte der "Washington Post", es gebe nun sehr stichhaltiges Beweismaterial dafür, dass Trump Justizbehinderung "direkt vor unseren Augen" betreibe.

Das Justizministerium operiert in seiner Funktion als oberste Strafverfolgungsbehörde des Landes in hohem Maße unabhängig vom Weißen Haus. Sollte Trump es nicht bei Tweets belassen und die Mueller-Ermittlungen tatsächlich beenden wollen, könnte er dies folglich auch nicht selbst tun, sondern müsste dies über das Justizministerium erwirken.

Seine Aufforderung an Sessions erinnert an das "Samstagabend-Massaker" vom Oktober 1973. Präsident Richard Nixon ordnete damals das Justizministerium an, den Sonderermittler zur Watergate-Abhöraffäre zu feuern. Justizminister Elliot Richardson und sein Vize William Ruckelshaus lehnten dies nacheinander ab und traten zurück. Die dritthöchste Figur in der Ministeriumshierarchie, Robert Bork, erfüllte schließlich den Willen des Präsidenten und feuerte Sonderermittler Archibald Cox.

Muellers Ermittlungen haben bislang zu Anklageerhebungen gegen 32 Verdächtige geführt. Darunter sind vier frühere Trump-Mitarbeiter und 25 Russen. Die Ermittlungen führten auch bereits zu einem ersten Prozess - gegen Trumps zeitweiligen Wahlkampfleiter Paul Manafort. Dessen Verfahren wegen mutmaßlichen Steuer- und Bankenbetrugs begann am Dienstag in Alexandria bei Washington.

Das Verfahren bezieht sich zwar auf Manaforts Lobbyistentätigkeit vor seinem Eintritt ins Trump-Team - es geht um seine Arbeit für russlandfreundliche Politiker der Ukraine. Doch gibt es viele Spekulationen, dass es Mueller mit der Anklage vor allem darum gehen könnte, Manafort zur Aussage über mögliche illegale Russland-Kontakte von Trumps Wahlkampfteam zu bringen.

Trump distanzierte sich am Mittwoch erneut von seinem Ex-Wahlkampfchef. Manafort habe nur "sehr kurze Zeit" für ihn gearbeitet, twitterte er.