Scott Pruitt wegen hohen Reisekosten und verdächtigem Mietvertrag in der Kritik

Trump verteidigt Chef der Umweltbehörde gegen Vorwürfe der Steuerverschwendung

Washington (AFP) - US-Präsident Donald Trump hat den wegen hoher Ausgaben für Sicherheit und Reisen in der Kritik stehenden Chef der US-Umweltbehörde (EPA), Scott Pruitt, in Schutz genommen. "Scott macht großartige Arbeit", schrieb Trump am Samstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Die hohen Kosten für Sicherheitsmaßnahmen begründete Trump mit "Morddrohungen", die Pruitt für sein "mutiges Handeln" erhalten habe.

EPA-Chef Scott Pruitt in der Kritik © AFP

Trumps Wortmeldung folgte einem Bericht des "Wall Street Journal", wonach der Stabschef im Weißen Haus, John Kelly, dem US-Präsidenten nach einer Reihe negativer Schlagzeilen einen Rücktritt Pruitts nahegelegt haben soll. Pruitt gilt als loyaler Gefolgsmann Trumps, insbesondere bei der Abschaffung von Umweltregulierungen durch seine Behörde.

Die Diskussion um Pruitts möglichen Rücktritt entsprang Berichten über seine ausufernden Reisekosten, seinem Wunsch nach zusätzlichem Sicherheitsschutz, außergewöhnlichen Lohnerhöhungen für vertraute Berater sowie einem verdächtigen und für ihn vorteilhaften Mietgeschäft mit der Frau eines Lobbyisten, während dieser ein Anliegen mit der EPA verhandelte.

"Miete entsprach in etwa den Marktpreisen, Reisekosten OK", schrieb Trump auf Twitter. Pruitt habe seinem Land Milliarden von Dollar gespart, fügte der US-Präsident hinzu. Nach Angaben des Senders CNN hat Trump Pruitt sogar als möglichen Ersatz für Justizminister Jeff Sessions ins Gespräch gebracht. Im US-Kongress schlossen sich indes drei Mitglieder von Trumps republikanischer Partei der Forderung der Demokraten nach Pruitts Rücktritt an.