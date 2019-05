US-Präsident lädt zum Wahlkampfauftakt nach Orlando

Trump will Kandidatur für 2020 am 18. Juni offiziell verkünden

Washington (AFP) - US-Präsident Donald Trump will in Kürze offiziell seine Bewerbung für eine Wiederwahl im kommenden Jahr verkünden. Zusammen mit seiner Frau Melania, Vizepräsident Mike Pence und dessen Frau Karen werde er am 18. Juni in Orlando im US-Bundesstaat Florida auftreten, schrieb Trump am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter und lud seine Anhänger zu "dieser historischen Veranstaltung" im Amway Center ein.

US-Präsident Donald Trump am Donnerstag in Colorado © AFP

Präsident Trump muss sich im Rennen für eine zweite Amtszeit nicht nur gegen die Demokraten durchsetzen. Der frühere Gouverneur des Ostküstenstaats Massachusetts, Bill Weld, hatte Mitte April seine Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner angekündigt.

Bei den republikanischen Vorwahlen in der ersten Jahreshälfte 2020 wird Weld allerdings einen schweren Stand haben. Eine Gallup-Umfrage von Anfang April ergab, dass Trump von 89 Prozent der Republikaner unterstützt wird.

Bei den Demokraten gibt es inzwischen 23 Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur. Zuletzt hatte vor gut zwei Wochen der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio seinen Hut in den Ring geworfen.