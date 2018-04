Kanzlerin Merkel schließt deutsche Beteiligung aus

Trump will erst nach weiteren Beratungen über Angriff in Syrien entscheiden

Washington (AFP) - US-Präsident Donald Trump will erst nach weiteren Beratungen eine Entscheidung über einen Angriff der USA in Syrien treffen. Ein Raketenangriff als Vergeltung für den mutmaßlichen Giftgasangriff auf die Stadt Duma könne "sehr bald oder überhaupt nicht so bald" erfolgen, erklärte Trump am Donnerstag. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) schloss eine Beteiligung Deutschlands an einer möglichen Militäraktion aus. Die syrischen Truppen vertrieben unterdessen die letzten Rebellen aus deren Hochburg Ost-Ghuta vor den Toren von Damaskus.

US-Präsident Trump © AFP

Trump hatte am Mittwoch mit markigen Worten einen Raketenangriff der US-Streitkräfte in Syrien angekündigt. Eine endgültige Entscheidung ist in Washington aber noch nicht gefallen. Trumps Sprecherin sagte, "alle Optionen" lägen auf dem Tisch. Am Donnerstag erklärte Trump im Kurzmitteilungsdienst Twitter, er habe "nie gesagt", wann ein Angriff auf Syrien stattfinden werde. Er "könnte sehr bald oder überhaupt nicht so bald" erfolgen.

Trump kündigte eine Reihe von Treffen im Verlauf des Tages an. "Wir werden sehen, was passiert, wir schauen uns das offensichtlich sehr genau an", sagte er vor Abgeordneten und Gouverneuren im Weißen Haus. Die Entscheidung über das weitere Vorgehen der USA werde "ziemlich bald" fallen, fügte er hinzu.

US-Verteidigungsminister Jim Mattis bekräftigte den Vorwurf an Syriens Machthaber Baschar al-Assad, dieser habe am Samstag in Duma Giftgas eingesetzt. Dies sei "schlicht unentschultbar".

Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kündigte am Donnerstag erneut eine Reaktion Frankreichs an, ohne sich auf einen Zeitraum festzulegen. Es gebe Beweise für den Einsatz von Chemiewaffen durch die syrische Regierung, sagte er. Die britische Premierministerin Theresa May berief für Donnerstag eine Sondersitzung ihres Kabinetts ein, um über eine mögliche Beteiligung an einem US-Militäreinsatz in Syrien zu beraten.

Merkel sagte in Berlin, Deutschland werde sich an "militärischen Aktionen nicht beteiligen". Es müsse aber alles getan werden, "um ein Zeichen zu setzen, dass der Einsatz von Chemiewaffen nicht akzeptabel" sei. Es sei "offensichtlich", dass die syrischen Chemiewaffen nicht vollständig vernichtet worden seien.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan äußerte sich "äußerst besorgt" über das "Armdrücken" zwischen den USA und Russland im Syrien-Konflikt. Er telefonierte am Donnerstag mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, nachdem er am Mittwoch bereits mit Trump telefoniert hatte.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres forderte, die fünf Vetomächte des UN-Sicherheitsrats müssten dafür sorgen, dass die "Situation nicht außer Kontrolle" gerate. Russland beantragte am Donnerstagabend eine Sondersitzung des Sicherheitsrats für Freitag.

Der russische UN-Botschafter Wassili Nebensia erklärte: "Die Priorität liegt auf der Verhinderung eines Krieges." Syriens Machthaber Baschar al-Assad warnte angesichts der Drohungen des Westens vor einer weiteren Destabilisierung der gesamten Konfliktregion.

Assads Truppen brachten unterdessen die Stadt Duma und damit die gesamte Region Ost-Ghuta unter ihre Kontrolle. Die letzten in Duma verbliebenen Kämpfer übergaben ihre schweren Waffen an die russische Militärpolizei, wie die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte. Der Anführer der Gruppe Dschaisch al-Islam habe zusammen mit tausenden anderen Kämpfern und deren Angehörigen die Enklave in Richtung Norden verlassen.

Dschaisch al-Islam hatte Duma jahrelang kontrolliert und sich zunächst gegen ein von Russland vermitteltes Abkommen mit anderen Rebellengruppen gesperrt. Mit der Übergabe ihrer schweren Waffen gab die Gruppe nun aber offenbar auf.

Das Abkommen war am Wochenende nur wenige Stunden nach dem mutmaßlichen Giftgasangriff auf Duma erzielt worden. Die russische Armee bestreitet einen Zusammenhang zwischen dem Abkommen und dem Giftgasangriff auf die Enklave.

Die syrische Regierung hat die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) gebeten, den mutmaßlichen Chemiewaffenangriff zu untersuchen. Die OPCW-Experten sollen nach Angaben der Organisation am Samstag vor Ort mit ihrer Arbeit beginnen.