US-Präsident nimmt erneut deutsche Gasimporte aus Russland ins Visier

Trump wirft Deutschland "furchtbare Fehler" vor

Berlin (AFP) - US-Präsident Donald Trump hat Deutschland abermals schwere Vorwürfe wegen seiner Gasimporten aus Russland gemacht. "Es ist furchtbar, was Deutschland macht, es ist ein furchtbarer Fehler", sagte Trump am Freitag nach einem Treffen mit der britischen Premierministerin Theresa May auf deren Landsitz in Chequers. Während sich sein Land um "Frieden in der Welt" bemühe, zahle Deutschland "Milliarden Dollar in die russischen Kassen", klagte Trump. Dies sei "schlecht für Deutschland und das deutsche Volk".

US-Präsident Donald Trump © AFP

Trump warf Deutschland vor, sich durch die Energieimporte in Abhängigkeit von Russland zu begeben. Deutschland werde bald "50, 60 oder sogar 70 Prozent" seiner Energie aus Russland beziehen. Eine Regierung könne aber nicht aus einer Position der Stärke heraus handeln, "wenn jemand diese Art von Macht über ein Land" habe, sagte der US-Präsident. Erneut kritisierte er den Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland.

Bereits zum Auftakt des Nato-Gipfels am Mittwoch in Brüssel hatte Trump eine Tirade gegen Deutschland losgelassen. Er warf dem Land vor, wegen der Abhängigkeit von russischen Öl- und Gaslieferungen ein "Gefangener Russlands" zu sein. Zugleich kritisierte er die deutschen Verteidigungsausgaben als zu niedrig und mahnte eine sofortige Erhöhung an.