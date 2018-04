US-Präsident lobt bei Twitter "perfekt ausgeführte Angriffe"

Trump zu Raketenangriffen in Syrien: "Mission erfüllt!"

Washington (AFP) - US-Präsident Donald Trump hat die westlichen Raketenangriffe in Syrien als "perfekt ausgeführte Angriffe" gelobt. "Mission erfüllt!", schrieb Trump am Samstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Die Angriffe "hätten kein besseres Ergebnis haben können". Er betonte: "Danke an Frankreich und das Vereinigte Königreich für ihre Klugheit und die Stärke ihres ausgezeichneten Militärs."

Trump bei seiner Fernsehansprache © AFP

In der Nacht hatten die Streitkräfte der USA, Frankreichs und Großbritanniens Ziele in Syrien mit Raketen angegriffen. Nach Angaben aus Washington und Paris richteten sich die Angriffe gegen Einrichtungen zur Produktion von Chemiewaffen. Der Westen macht die syrische Staatsführung für den mutmaßlichen Giftgasangriff vom 7. April in der Stadt Duma verantwortlich, bei dem nach Angaben von Helfern mehr als 40 Menschen getötet wurden. Moskau und Damaskus weisen die Vorwürfe zurück.

2003 hatte der damalige US-Präsident George W. Bush nach dem Einmarsch der US-Truppen im Irak und dem schnellen Sturz des Diktators Saddam Hussein auf einem Flugzeugträger vor einem "Mission erfüllt"-Banner die Hauptkampfhandlungen für beendet erklärt. Es folgten blutige Jahre für die US-Armee im Irak.

Trump hatte den Beginn der Angriffe in Syrien am Freitagabend in einer Fernsehansprache verkündet und den mutmaßlichen Giftgasangriff als "Verbrechen eines Monsters" verurteilt.

In einem zweiten Tweet erklärte er am Samstag, er sei "so stolz auf unser großartiges Militär". Nach weiteren Milliardeninvestitionen, die bereits "vollständig genehmigt" seien, werde es das "feinste" Militär sein, "das unser Land jemals hatte". "Nichts oder niemand" könne sich dann noch mit ihm messen.