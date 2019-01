66-Jähriger wegen Falschaussagen und Zeugenbeeinflussung angeklagt

Trumps Ex-Berater Stone gegen Kaution auf freiem Fuß

Washington (AFP) - Der US-Politikberater Roger Stone, ein langjähriger Vertrauter von Präsident Donald Trump, ist wenige Stunden nach seiner Festnahme gegen Hinterlegung einer Kaution wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Nach Berichten von US-Medien setzte ein Gericht in Fort Lauderdale im Bundesstaat Florida bei einem Termin mit Stone am Freitag die Kaution auf 250.000 Dollar (220.000 Euro) fest.

Roger Stone © AFP

Stone war am frühen Morgen (Ortszeit) von Beamten der US-Bundespolizei FBI in seinem Haus in Fort Lauderdale festgenommen worden. Der 66-Jährige wurde auf Betreiben des Sonderermittlers Robert Mueller wegen Behinderung von Untersuchungen durch den Kongress, Falschaussagen und Zeugenbeeinflussung angeklagt.

Mueller untersucht die mutmaßlichen russischen Cyberinterventionen in den vergangenen US-Präsidentschaftswahlkampf und mögliche illegale Kontakte des Trump-Teams nach Russland. Stone steht im Verdacht, als Verbindungsmann zwischen der Trump-Kampagne und der Enthüllungsplattform Wikileaks fungiert zu haben.

Die Website hatte während des Wahlkampfs zehntausende gehackte E-Mails mit teils brisantem Inhalt aus dem Lager von Trumps Rivalin Hillary Clinton veröffentlicht. Die E-Mails waren nach Erkenntnissen Muellers von russischen Hackern gestohlen worden. Stone soll später laut der Anklageschrift die Untersuchungen im Kongress zur Russland-Affäre behindert haben.