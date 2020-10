Bis 3. November nur Arbeiten, Einkaufen und Arztbesuche ohne Einschränkungen

Tschechiens Regierung kündigt weitgehenden Corona-Lockdown ab Donnerstag an

Prag (AFP) - Wegen der rasanten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat die tschechische Regierung einen weitgehenden Lockdown angekündigt. Ab Donnerstagmorgen bis zum 3. November würden Bewegung und Kontakte der Bürger mit Ausnahme vom Gang zur Arbeit, Einkäufen und Arztbesuchen eingeschränkt, sagte Gesundheitsminister Roman Prymula am Mittwoch in Prag. Alle Geschäfte außer Lebensmittelläden, Drogerien und Apotheken müssten in dieser Zeit schließen.

Krankenhausbetten-Produktion in Tschechien © AFP

Als erstes Land der Europäischen Union hatte am Montag Irland einen zweiten Corona-Lockdown angekündigt. Er beginnt in der Nacht zum Donnerstag und gilt für sechs Wochen, die Schulen im Land bleiben aber geöffnet. In Wales tritt am Freitagabend ein zweiwöchiger Lockdown zur Eindämmung der Pandemie in Kraft.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Tschechien war zuletzt rapide gestiegen. Am Freitag wurde mit 11.105 Neuansteckungen binnen 24 Stunden ein neuer Höchststand erreicht.

In dem EU-Mitgliedstaat mit seinen 10,7 Millionen Einwohnern wurden bislang mehr als 170.000 Coronavirus-Infektionen und mehr als 1400 Todesfälle registriert. Vergangene Woche hatte die Regierung in Prag bereits die Schließung von Restaurants und Bars angeordnet und ein Alkoholverbot im öffentlichem Raum verhängt.

Die Corona-Restriktionen in Deutschlands Nachbarland sind umstritten. Am Sonntag gab es bei Protesten gegen die Maßnahmen Ausschreitungen. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas gegen die Demonstranten ein, fast 20 Polizisten wurden verletzt.