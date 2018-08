Ankara wirft Washington "bewusste Angriffe" auf türkische Wirtschaft vor

Türkei erhöht in Streit mit den USA Zölle auf mehrere US-Produkte

Ankara (AFP) - Im Streit mit den USA hat die Türkei die Einfuhrzölle auf mehrere US-Produkte deutlich angehoben. Damit reagiere Ankara auf "bewusste Angriffe der amerikanischen Regierung auf unsere Wirtschaft", erklärte Vize-Präsident Fuat Okay am Mittwoch. Ein türkisches Gericht lehnte einen Antrag auf Freilassung des US-Pastors Andrew Brunson ab, der im Zentrum des Konflikts steht. Die türkische Lira gewann trotzdem rund drei Prozent.

Türkische Metropole Istanbul © AFP

Von den neuen Zöllen, die Präsident Recep Tayyip Erdogan per Dekret in Kraft setzte, sind vor allem Autos, alkoholische Getränke, Tabak- und Kosmetikprodukte aus den USA betroffen. Für Autos betragen sie 120 Prozent, für alkoholische Getränke 140 Prozent und für Tabak 60 Prozent. "Die Türkei wünscht keinen Wirtschaftskrieg, doch können wir angesichts dieser Aggression nicht tatenlos bleiben", sagte Erdogans Sprecher Ibrahim Kalin.

Die Zölle erfolgen als Vergeltung für die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, die Zölle auf türkische Stahl- und Aluminiumimporte zu verdoppeln. Hintergrund ist der Streit um die Inhaftierung des US-Pastors Andrew Brunson. Der evangelikale Pfarrer sitzt seit Oktober 2016 unter Spionage- und Terrorvorwürfen in türkischer U-Haft. US-Präsident Trump und sein Vize Mike Pence dringen seit langem auf seine Freilassung.

Anfang August verhängte Trump in dem Fall bereits Sanktionen gegen zwei türkische Minister, woraufhin die türkische Lira drastisch einbrach. Wiederholte Treffen zwischen Vertretern beider Länder brachten keine Lösung. Trumps Sprecherin sagte am Dienstag, der US-Präsident sei "sehr frustriert, dass der Pfarrer nicht freigelassen wird". Am Mittwoch wies ein Gericht in Izmir einen erneuten Antrag Brunsons auf seine Freilassung zurück.

Erdogan wertet das US-Vorgehen in dem Streit als "Wirtschaftskrieg" und verkündete am Dienstag einen Boykott elektronischer Geräte aus den USA. In dem Streit verlor die türkische Lira zwischenzeitlich rund ein Viertel ihres Werts, gewann aber zuletzt wieder deutlich hinzu. Nach einem Plus von sieben Prozent am Dienstag stieg die Lira am Mittwoch um weitere drei Prozent und notierte um die 6,00 Lira zum Dollar.

Erdogan lehnt eine Erhöhung der Leitzinsen strikt ab, doch verkündeten die Zentralbank und die Bankenaufsicht in den vergangenen Tagen eine Reihe von Maßnahmen, um den Währungskurs zu stabilisieren. Wirtschafts- und Finanzminister Berat Albayrak sicherte außerdem strikte Haushaltsdisziplin und die Achtung der Unabhängigkeit der Zentralbank zu. Am Donnerstag will er vor mehreren hundert Investoren sprechen.

Am Mittwoch wurde der Emir von Katar, Scheich Tamim ben Hamad al-Thani, in Ankara erwartet, mit dem Erdogan gute Beziehungen pflegt. Zudem kündigte Erdogans Sprecher für Mittwoch ein Telefonat mit Bundeskanzlerin Angela Merkel an, nachdem die Bundesregierung Kritik an den US-Zöllen geäußert hatte. Am Donnerstag will der türkische Präsident zudem mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron telefonieren.

Während es im Fall Brunson weiter keine Einigung gibt, entschied ein türkisches Gericht am Dienstag überraschend, zwei seit März inhaftierte griechische Grenzsoldaten freizulassen. Sie waren unter Spionageverdacht festgenommen worden, nachdem sie bei Nebel die Grenze überquert hatten. Der griechische Verteidigungsminister Panos Kammenos begrüßte ihre Freilassung und empfing die beiden Männer bei ihrer Rückkehr.