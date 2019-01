Ankara aber offen für Einrichtung von "Sicherheitszone" in Syrien

Türkei weist Trumps Warnung vor Angriff auf syrische Kurden zurück

Istanbul (AFP) - Trotz heftiger Drohungen von US-Präsident Donald Trump will die Türkei ihren Kampf gegen die syrische Kurdenmiliz YPG fortsetzen. Trump hatte am Sonntag im Kurzmitteilungsdienst Twitter gedroht, die USA würden "die Türkei wirtschaftlich zerstören, wenn sie die Kurden attackiert". Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu sagte am Montag, die Türkei lasse sich "nicht einschüchtern", zeigte sich aber offen für die Idee einer "Sicherheitszone".

Trump (r.) und Erdogan © AFP

Der Umgang mit den kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) sorgt seit Jahren für heftigen Streit zwischen den USA und der Türkei. Ankara sieht die syrische Kurdenmiliz als Bedrohung, da sie eng mit der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) verbunden ist, die seit Jahrzehnten gegen den türkischen Staat kämpft. Die USA unterstützen die YPG jedoch mit Waffen und Luftangriffen im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien.

Die Türkei ist bereits mehrfach militärisch gegen die YPG in Nordsyrien vorgegangen, und Präsident Recep Tayyip Erdogan droht seit Mitte Dezember immer wieder mit einer neuen Offensive. Kurz vor Weihnachten kündigte Trump dann überraschend an, alle US-Truppen aus Syrien abzuziehen, da die IS-Miliz besiegt sei, relativierte dies aber inzwischen wieder.

Sein Sicherheitsberater John Bolton machte kürzlich einen US-Abzug aus Syrien von Garantien der Türkei für die Sicherheit der Kurdenmiliz abhängig. Trump drohte seinerseits der Türkei am Sonntag mit "wirtschaftlicher Zerstörung", sollte sie die Kurden angreifen. Zudem forderte er die Einrichtung einer rund 30 Kilometer breiten "Sicherheitszone". Nähere Angaben zu ihrer Lage machte er nicht. Die Kurden ermahnte er, Ankara nicht "zu provozieren".

Der türkische Präsidentenberater Fahrettin Altun schrieb daraufhin auf Twitter, die Türkei werde "ihren Kampf gegen den Terrorismus mit Entschlossenheit fortführen". Die Türkei sei "nicht der Feind der Kurden", und allein die "Terroristen" würden ins Visier genommen. Cavusoglu sagte, sein Land lasse sich "nicht einschüchtern" von "wirtschaftlichen Drohungen". Die Türkei sei aber "nicht gegen" eine Sicherheitszone in Syrien.

US-Außenminister Mike Pompeo sagte, die USA seien mit verschiedenen Seiten im Gespräch über die "Sicherheitszone", die sowohl die Türkei als auch die Kurden schützen soll. "Wir wollen sicher gehen, dass die Leute, die mit uns da unten gekämpft haben, Sicherheit haben, (...) und dass die in Syrien aktiven Terroristen die Türkei nicht angreifen können", sagte Pompeo in Riad. "Wir wollen eine sichere Grenze für alle Parteien."

Die Dschihadistenallianz Hajat Tahrir al-Scham sprach sich derweil für eine türkische Offensive auf die YPG-Gebiete aus. "Wir sind für die Befreiung dieser Region von der PKK (...) und würden kein Hindernis sein für eine Operation gegen die Feinde der (syrischen) Revolution", sagte der HTS-Anführer Abu Mohammed al-Dschulani, wobei er PKK und YPG gleichsetzte. Ihre Gebiete seien großteils von "sunnitischen Arabern bewohnt".

Angesichts von Trumps Drohung mit neuen Sanktionen gegen die Türkei fiel die türkische Lira am Montagmorgen um 1,3 Prozent gegenüber dem Dollar. Am Nachmittag wurde die Lira bei 5,49 zum Dollar gehandelt. Die Lira war im vergangenen August abgestürzt, nachdem Washington im Streit um die Inhaftierung eines US-Pastors in der Türkei Sanktionen gegen zwei Minister und Strafzölle auf bestimmte Exportgüter verhängt hatte.