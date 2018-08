Währungskrise belastet asiatischen Börsenhandel

Türkische Zentralbank sichert alle notwendigen Maßnahmen zur Finanzstabilität zu

Istanbul (AFP) - Angesichts der Währungskrise in der Türkei hat die Zentralbank des Landes zugesichert, "alle notwendigen Maßnahmen" zur Wahrung der Finanzstabilität zu ergreifen. Die Zentralbank werde Marktlage und Preisentwicklung "genau beobachten" und die türkischen Banken mit den nötigen liquiden Mitteln versorgen, erklärte die Bank am Montagmorgen angesichts des freien Falls der türkischen Währung.

Türkische Lira im freien Fall © AFP

Die Sorgen vor einem Überschwappen der Wirtschafts- und Währungskrise in der Türkei, die eng mit dem Konflikt mit den USA zusammenhängt, hatten zuvor schon den asiatischen Börsenhandel beeinflusst und die türkische Lira auf ein neues Rekordtief gebracht. Die Börse in Japan schloss am Morgen im Minus.

Etwas beruhigt wurde die Lage durch Ankündigungen des türkischen Finanzministers Berat Albayrak am späten Sonntag, am Montag einen "Aktionsplan" als Antwort auf die Krise vorzustellen. Dabei werde es um die türkischen Banken und die kleinen und mittleren Unternehmen des Landes gehen, die besonders unter dem Währungsverfall leiden, sagte er.

Die Beziehungen zwischen Washington und Ankara werden derzeit durch eine ganze Reihe von Streitfragen belastet. Hintergrund der aktuellen Eskalation ist die Inhaftierung des US-Pastors Andrew Brunson in der Türkei. Am Freitag hatte US-Präsident Donald Trump eine Verdopplung der Strafzölle auf Stahl und Aluminium gegen Ankara angekündigt - die auf Stahl sollten in der Nacht in Kraft treten.