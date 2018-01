Türkei kritisiert "beispiellose Einmischung in innere Angelegenheiten"

Türkischer Banker in New York wegen Verletzung von Iran-Sanktionen verurteilt

Istanbul (AFP) - Ein New Yorker Gericht hat einen früheren Banker der türkischen Halkbank der Verschwörung zur Umgehung der US-Sanktionen gegen den Iran schuldig befunden. Mehmet Hakan Atilla wurde in dem für die türkische Regierung brisanten Prozess von der Jury am Mittwoch auch wegen Bankbetrugs schuldig gesprochen. Ankara wies die Justizentscheidung als "beispiellose Einmischung in die inneren Angelegenheiten" der Türkei zurück.

Türkischer Banker in Sanktionsprozess schuldig gesprochen © AFP

In dem Prozess ging es um umstrittene Goldgeschäfte des türkisch-iranischen Geschäftsmanns Reza Zarrab mit dem Iran. Die US-Staatsanwaltschaft wirft Zarrab vor, im Auftrag Teherans große Mengen Gold in den Iran gebracht zu haben, um iranische Öl- und Gasexporte zu bezahlen. Nach US-Sicht verstießen diese Geschäfte gegen US-Sanktionen.

Zarrab hat auf schuldig plädiert und in dem Prozess als Zeuge der Anklage ausgesagt. Wann er verurteilt wird, ist noch unklar. Zarrab hat nach eigener Aussage seine Geschäfte über die Halkbank abgewickelt und mehreren Ministern der Regierung des heutigen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan große Summen zur Bestechung und als Beteiligung an seinen Geschäften gezahlt.

Neben Atilla waren auch der frühere Halkbank-Chef Süleyman Aslan und der frühere Wirtschaftsminister Zafer Caglayan in New York angeklagt, doch ist nur Atilla in US-Haft.

Das Geschworenengericht befand den früheren Vize-Chef der halbstaatlichen Halkbank am Mittwoch des Bankbetrugs und der Verschwörung zur Umgehung von US-Sanktionen schuldig. Vom Vorwurf der Geldwäsche wurde Atilla freigesprochen. Der Richter Richard Berman entscheidet am 11. April über das Strafmaß. Atillas Anwälte kündigten an, gegen das Urteil in Revision zu gehen.

Das türkische Außenministerium äußerte scharfe Kritik an der Entscheidung. "Das US-Gericht hat sich auf der Grundlage sogenannter Beweise auf beispiellose Weise in die inneren Angelegenheiten der Türkei eingemischt", erklärte das Ministerium. Die Entscheidung sei eine "rechtliche Schande", die umgehend korrigiert werden sollte.

Die Entscheidung der Jury kam nach dreiwöchigen Beratungen. Erdogan hat den Prozess gegen Atilla von Beginn an als Verschwörung gegen die Türkei verurteilt und die Bewegung des islamischen Prediger Fethullah Gülen dafür verantwortlich gemacht. Er wirft ihr vor, auch hinter Korruptionsermittlungen von Dezember 2013 zu stehen, in deren Zentrum Zarrab stand.

Wegen der Ermittlungen mussten damals vier Minister ihre Posten räumen, bevor Erdogan ihre Einstellung erzwang. Schon damals bestand der Verdacht, dass mehrere Minister nicht nur über die Geschäfte Zarrabs informiert waren, sondern selbst davon profitierten. Dass diese Vorwürfe in New York wieder an die Öffentlichkeit gelangten, kam für Erdogan äußerst ungelegen.

Der türkische Regierungssprecher Bekir Bozdag verurteilte den Prozess am Donnerstag als "politische Verschwörung" und erklärte, die Entscheidung "sei ohne rechtlichen Wert". Das Verfahren sei ein "handfester Beweis", dass die US-Bundespolizei FBI und der Geheimdienst CIA mit der Gülen-Bewegung kooperierten, erklärte der Vize-Ministerpräsident.

Die Halkbank verwies in einer Erklärung darauf, dass das Urteil zu Atilla noch nichts rechtskräftig sei. Auch sei die Bank selbst nicht Partei in dem Prozess und das Gericht habe keine Entscheidung gegen sie getroffen. Nach dem Schuldspruch besteht für die Bank die Gefahr, dass die US-Regierung eine hohe Geldstrafe gegen sie wegen Verletzung der Iran-Sanktionen verhängt.