US-Botschafterin Haley macht Russland für Attacke verantwortlich

UN-Sicherheitsrat befasst sich mit Giftanschlag auf russischen Ex-Agenten

New York (AFP) - Der UN-Sicherheitsrat hat sich am Mittwoch in einer Dringlichkeitssitzung mit dem Giftanschlag auf den russischen Ex-Agenten Sergej Skripal in Großbritannien befasst. Dabei machte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, Russland für die Attacke verantwortlich. "Die USA glauben, dass Russland für die Attacke (...) in Großbritannien mit einem militärischen Nervenkampfstoff verantwortlich ist."

Vor Beginn der Dringlichkeitssitzung hatte der britische Vize-Botschafter bei der UNO, Jonathan Allen, angekündigt, er wolle den Sicherheitsrat bitten, sich an die Seite Großbritanniens zu stellen. Eine Erklärung des wichtigsten UN-Gremiums war allerdings nicht geplant.

Großbritannien hat Russland für den Giftangriff auf den früheren Doppelagenten Skripal und seine Tochter Julia verantwortlich gemacht. Am Mittwoch kündigte die britische Premierministerin Theresa May als Strafmaßnahmen an, die bilateralen Kontakte zu Moskau auf Eis zu legen und 23 russische Diplomaten auszuweisen. Russland kündigte daraufhin Vergeltungsmaßnahmen an.