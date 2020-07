Vorausgegangen war monatelanger Streit über Text

UN-Sicherheitsrat verabschiedet Resolution zu Waffenruhe wegen Coronavirus

New York (AFP) - Nach monatelangem Streit hat der UN-Sicherheitsrat eine Resolution beschlossen, die wegen der Coronavirus-Pandemie eine weltweite Waffenruhe verlangt. Der von Frankreich und Tunesien vorgelegte Resolutionstext wurde am Mittwoch einstimmig angenommen, wie Diplomaten sagten. Die Resolution fordert eine sofortige weltweite Waffenruhe mit Ausnahme der Militäreinsätze gegen Dschihadisten. Verlangt wird auch eine "humanitäre Pause" von mindestens 90 Tagen, damit Hilfsgüter an die betroffenen Bevölkerungen geliefert werden können.

UN-Sicherheitsrat © AFP

Vorausgegangen waren rund drei Monate komplizierter Beratungen. Unter anderem ging es um die Frage, ob die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in der Resolution erwähnt werden sollte. Die Vetomacht USA, die der WHO im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie schwere Versäumnisse vorwirft, war strikt dagegen. Die Organisation wird im Resolutionstext nicht erwähnt.

UN-Generalsekretär António Guterres hatte im März zu einer weltweiten Waffenruhe aufgerufen, damit alle Länder sich auf die Bemühungen gegen die Coronavirus-Pandemie konzentrieren können. Der UN-Sicherheitsrat, in dem seit diesem Mittwoch Deutschland den Vorsitz innehat, unterstützte diesen Vorstoß nun. Höchst ungewiss ist aber, welche Auswirkungen dies auf die Konflikte in aller Welt haben wird.