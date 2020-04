Resolution ohne Gegenstimmen verabschiedet

UN-Vollversammlung fordert globale Solidarität in Corona-Krise

New York (AFP) - Die UN-Vollversammlung hat globale Solidarität im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie gefordert. Die Versammlung der UN-Mitgliedstaaten verabschiedete am Donnerstag in New York ohne Gegenstimmen eine Resolution, in der für "internationale Kooperation" und "Multilateralismus" in der Corona-Krise plädiert wird.

UN-Flagge am Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York © AFP

Russland hatte vergeblich einen anderen Resolutionstext vorgeschlagen, in dem indirekt auch die Aufhebung internationaler Sanktionen wegen der Corona-Krise gefordert wurde. In dem russischen Vorstoß wurden Sanktionen als hinderlich im Kampf gegen die Krise bezeichnet. Russland ist selber wegen seiner Interventionen in der Ukraine internationalen Strafmaßnahmen unterworfen.

Im Gegensatz zu den Resolutionen des UN-Sicherheitsrats haben die Resolutionen der Vollversammlung keinen völkerrechtlich bindenden Charakter. Der Vollversammlung gehören alle 193 UN-Mitgliedstaaten an, der Sicherheitsrat hat 15 Mitglieder.