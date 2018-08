Rotes Kreuz und Unicef warnen vor steigenden Opferzahlen

UNO und Berlin fordern unabhängige Untersuchung nach Angriff auf Bus im Jemen

Dahjan (AFP) - Nach dem tödlichen Luftangriff auf einen Bus mit Kindern im Jemen haben die UNO und Deutschland eine unabhängige Untersuchung verlangt. UN-Generalsekretär Antonio Guterres forderte eine "unabhängige und schnelle Untersuchung". Die Bundesregierung erklärte am Freitag, der Angriff auf den Bus und alle Hinweise auf Verletzungen der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts in Jemen müssten "lückenlos und unabhängig untersucht werden".

Ein verletztes Kind wartet in Saada auf seine Behandlung © AFP

Bei dem Angriff der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition auf einen Schulbus auf einem Markt in Dahjan in der Provinz Saada im Nordjemen waren am Donnerstag nach Angaben des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) mindestens 29 Kinder getötet worden. Unter den 48 Verletzten waren demnach ebenfalls 30 Kinder.

Die Verantwortung für den Angriff übernahm die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition, die im Jemen gegen die Huthi-Rebellen kämpft. Ihren Angaben zufolge richtete sich der Angriff aber gegen ein Bus mit "Huthi-Kämpfern". Der "legitime" Militäreinsatz war demnach die Vergeltung für einen Raketenangriff der jemenitischen Rebellen auf die saudiarabische Stadt Dschisan am Mittwoch.

Guterres forderte "alle Seiten auf, ihre Verpflichtungen nach internationalem humanitärem Recht einzuhalten", wie ein Sprecher erklärte. Alle Seiten müssten "darauf achten, Zivilisten und zivile Ziele bei militärischen Einsätzen zu verschonen". Er bekräftigte zugleich seine Forderung nach einer politischen Verhandlungslösung im Jemen-Konflikt.

Ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin erklärte, der Tod so vieler Kinder und die Trauer und das Leid ihrer Familien seien "zutiefst bedrückend". Schon viel zu oft seien Kinder und andere Zivilisten im Jemen-Konflikt von Kampfhandlungen betroffen, verletzt oder getötet worden.

Auch die USA zeigten sich "sehr besorgt über die Informationen" über den Angriff, wie eine Sprecherin des Außenministeriums in Washington erklärte. Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition müsse eine "gründliche und transparente Untersuchung" des Angriffs vornehmen.

Das Rote Kreuz warnte am Freitag, dass die Zahl der Toten und Verletzten noch steigen könnte. Die Lage sei unübersichtlich, weil die Opfer in verschiedene Krankenhäuser gebracht worden seien. Auch das UN-Kinderhilfswerk Unicef berichtete von "chaotischen Szenen" in den Krankenhäusern. Unicef-Mitarbeiter vor Ort erhielten demnach zunächst Bestätigungen für 21 getötete und 50 verletzte Kinder.

Der Gesundheitsminister der international nicht anerkannten Rebellenregierung der Huthis, Taha al-Mutauakel sprach vor Journalisten in Dahjan von 51 Toten, darunter 40 Kinder. Bei dem "schrecklichen Verbrechen" seien zudem 79 Menschen verletzt worden, darunter 56 Kinder. Auch er warnte vor steigenden Opferzahlen. Zahlreiche Menschen würden noch vermisst oder hätten noch nicht identifiziert werden könnte.

Wie ein Videoreporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete, lagen am Ort des Angriffs am Freitag immer noch sterbliche Überreste und persönliche Gegenstände der Opfer.

Im Jemen kämpfen die vom Iran unterstützten schiitischen Huthi-Rebellen seit 2014 gegen die Truppen von Präsident Abd Rabbo Mansur Hadi. Die vom sunnitischen Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition unterstützt seit März 2015 Hadis Truppen. Seitdem wurden in dem Konflikt fast 10.000 Menschen getötet.