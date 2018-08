Neue Strafmaßnahmen gegen Teheran treten am Dienstag in Kraft

US-Außenminister Pompeo will Iran-Sanktionen hart durchsetzen

Anchorage (AFP) - US-Außenminister Mike Pompeo hat Entschlossenheit bei der Wiedereinsetzung der Sanktionen gegen den Iran angekündigt. Die US-Sanktionen würden "durchgesetzt" und sollten dazu führen, "die bösartigen iranischen Aktivitäten zurückzudrängen", sagte Pompeo am Sonntag auf der Rückreise von einer Konferenz in Singapur. Präsident Donald Trump hatte im Mai den Austritt der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran und die Wiedereinsetzung der Sanktionen angekündigt.

US-Außenminister Mike Pompeo © AFP

Die Sanktionen sollen in zwei Schritten am 7. August (00.00 Uhr Ortszeit USA; 06.00 Uhr MESZ) und am 5. November in Kraft treten. Nach der ersten Sanktionsrunde wird die iranische Regierung keine US-Banknoten mehr kaufen können. Die iranische Industrie, darunter die Teppich- und Autobranche, wird mit umfangreichen Sanktionen belegt. Schwerwiegender für die iranische Wirtschaft dürfte die zweite Sanktionsrunde werden, die sich gegen die iranischen Ölexporte richtet.

US-Außenminister Pompeo sagte, die Iraner seien "unglücklich mit dem Versagen ihrer eigenen Führung, ihre wirtschaftlichen Versprechen einzulösen" - nicht jedoch mit den USA.

Viele Iraner fürchten einen weiteren Absturz ihrer Landeswährung, wenn die Finanz- und Handelsbeschränkungen in Kraft treten. Der Rial hat seit Anfang des Jahres bereits zwei Drittel seines Werts verloren.

In den vergangenen Tagen waren landesweit tausende Menschen aus Frust über die anhaltende wirtschaftliche Misere auf die Straße gegangen. Am Montagabend (19.15 Uhr MESZ) will Präsident Hassan Rohani in einer Fernsehansprache darlegen, wie die Regierung den Währungsverfall stoppen und auf die Sanktionen reagieren will.

Die Sanktionen richten sich auch gegen ausländische Firmen, die Geschäfte mit dem Iran machen. Die europäischen Vertragspartner des Atomabkommens von 2015 geben sich zwar entschlossen, an dem Vertrag festzuhalten, doch dürften sie ihre Unternehmen kaum vor den US-Sanktionen schützen können. Mehrere Konzerne, die in Folge des Abkommens in den Iran zurückgekehrt waren, haben bereits ihren Rückzug verkündet.