Pompeo: Veröffentlichung der Informationen "strafbar"

US-Außenminister vergleicht Bolton wegen Enthüllungsbuchs mit Edward Snowden

Washington (AFP) - US-Außenminister Mike Pompeo hat den früheren Nationalen Sicherheitsberater der USA, John Bolton, wegen seines Enthüllungsbuches mit dem Whistleblower Edward Snowden verglichen. Mit den von ihm veröffentlichten Informationen mache Bolton sich "strafbar", sagte Pompeo am Montagabend (Ortszeit) in der Sendung Fox News. Alle hätten gesehen, was geschehe, wenn Menschen geheime Informationen preisgeben "wie Edward Snowden". Was Bolton getan habe, sei "nicht unähnlich".

Edward Snowden © AFP

Der frühere US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden hatte im Jahr 2013 tausende streng geheime Dokumente über die Überwachungs-Praktiken der US-Nachrichtendienste veröffentlicht. Snowden lebt heute im Asyl in Russland. Während er von seinen Anhängern als Enthüller gefeiert wird, werfen die USA ihm Spionage und die Gefährdung der nationalen Sicherheit vor.

Boltons Enthüllungsbuch "The Room Where It Happened" (deutsch etwa: "Der Raum, in dem es geschah") ist seit Dienstag im Handel und enthält schwere Vorwürfe gegen Präsident Donald Trump. Darin zeichnet Bolton ein verheerendes Bild von Trump: Er wirft dem Präsidenten unter anderem vor, China um Hilfe für eine Wiederwahl gebeten zu haben und bestätigt die Vorwürfe, Trump habe die Ukraine zu Ermittlungen gegen seinen Rivalen Joe Biden gedrängt.

Die US-Regierung hatte vergeblich versucht, das Erscheinen des Buches mit juristischen Mitteln zu verhindern. Trump wirft seinem früheren Spitzenberater "Lügen" vor. Bolton war knapp eineinhalb Jahre lang Nationaler Sicherheitsberater und schied im September 2019 im Streit aus dem Weißen Haus aus.