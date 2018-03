Drohende Haushaltssperre offenbar abgewendet

US-Kongress einigt sich auf Bundeshaushalt 2018

Washington (AFP) - Kurz vor einer drohenden Haushaltssperre in den USA haben führende Vertreter von Republikanern und Demokraten im Kongress eine Einigung über den Bundesetat für das laufende Haushaltsjahr erzielt. Nach wochenlangen Beratungen legten die republikanischen Verhandlungsführer am Mittwochabend ein umfassendes Haushaltsgesetz vor, das Ausgaben in Höhe von 1,3 Billionen Dollar (1 Billion Euro) vorsieht. Der Kongress muss den Gesetzestext bis Freitagnacht verabschieden, um eine Finanzsperre für die Bundesbehörden zu verhindern.

Der US-Kongress hat sich auf das Budget 2018 geeinigt © AFP

Das Budget sieht Militärausgaben in Höhe von 700 Milliarden Dollar vor. Der Sprecher des Repräsentantenhauses, der Republikaner Paul Ryan, bezeichnete den Haushalt als "den Beginn einer neuen Ära für das US-Militär". Chuck Schumer, Sprecher der demokratischen Minderheit, erklärte, mit dem Haushalt würden die Prioritäten der Demokraten erfüllt. Das Haushaltsjahr 2018 endet am 30. September.