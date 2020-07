Pelosi würdigt Demokraten als "Helden der US-Geschichte"

US-Kongressabgeordneter und Bürgerrechtler John Lewis gestorben

Washington (AFP) - Der US-Kongressabgeordnete und Bürgerrechtler John Lewis ist tot. Lewis starb im Alter von 80 Jahren, wie das US-Repräsentantenhaus in Washington am Freitag (Ortszeit) mitteilte. In den 1960er Jahren gehörte Lewis zu den bekanntesten Mitstreitern von Martin Luther King Jr., die für die Gleichstellung der schwarzen Bevölkerung in den USA kämpften. Vertreter von Demokraten und Republikanern würdigten Lewis als mutigen Kämpfer für Bürgerrechte und gegen Rassismus.

John Lewis spent his life getting into what he liked to call "good trouble" -- the confrontations necessary to improve American democracy © AFP

In Lewis sei einer "der größten Helden in der amerikanischen Geschichte" gestorben, erklärte die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi. Der Politiker der Demokratischen Partei sei ein "Titan der Bürgerrechtsbewegung gewesen, dessen Güte, Vertrauen und Mut unsere Nation verändert hat". Der verstorbene Bürgerrechtler sei das "Gewissen des Kongresses" gewesen.

Der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, würdigte Lewis als "einen Pionier der Bürgerrechte, der sein Leben aufs Spiel setzte, um Rassismus zu bekämpfen, Gleichberechtigung zu fördern und unsere Nation in einen größeren Einklang mit ihren Gründungsprinzipien zu bringen".

Lewis war 21 Jahre alt, als er die Bürgerrechtsgruppe Freedom Ride mitbegründete, die in den frühen 1960er Jahren gegen die Rassentrennung im US-Verkehrssystem kämpfte. Auf der Kundgebung in Washington, bei der Martin Luther King Jr. 1963 seine weltberühmte "I have a Dream"-Rede hielt, war Lewis der jüngste Anführer der Bürgerrechtsbewegung.

Zwei Jahre später wäre Lewis bei einem brutalen Polizeiangriff auf die Teilnehmer eines Friedensmarsches von der Stadt Selma nach Montgomery im Bundesstaat Alabama fast gestorben. Lewis erlitt an dem Tag, der als "Bloody Sunday" in die US-Geschichte einging, einen Schädelbruch. Fünfzig Jahre später - im Jahr 2015 - kehrte er gemeinsam mit dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama nach Selma zurück und erinnerte an die Geschehnisse von 1965.

Lewis kämpfte zuletzt gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs, der Ende 2019 bei ihm diagnostiziert wurde. Er vertrat die Demokratische Partei seit Jahrzehnten im US-Kongress, zog sich wegen seiner Erkrankung aber in den vergangenen Monaten aus dem politischen Leben zurück.

Anfang Juni kehrte er inmitten der Anti-Rassismus-Demonstrationen in den USA noch einmal in die Öffentlichkeit zurück und zeigte sich auf der in "Black Lives Matter Plaza" umbenannten Kreuzung in Washington.