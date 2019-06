Empfang bei der Queen - Schimpftirade gegen Londons Bürgermeister

US-Präsident Trump auf Staatsbesuch in Großbritannien

London (AFP) - Mit Salutschüssen sind US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania am Montag im Buckingham-Palast empfangen worden. Es war der Auftakt eines dreitägigen Staatsbesuchs in Großbritannien. Politische Gespräche mit Premierministerin Theresa May sind erst am Dienstag geplant. Mit Äußerungen zum Brexit und zur britischen Innenpolitik sorgte Trump aber schon vorher für Wirbel. Trump legte sich zudem mit dem Londoner Bürgermeister Sadiq Khan an, den er als "Verlierer" beschimpfte.

Das US-Präsidentenpaar beim Empfang im Buckingham-Palast © AFP

Nach seiner Landung per Hubschrauber vor dem königlichen Palast wurde Trump vom britischen Thronfolger Prinz Charles und dessen Frau Camilla empfangen. Im Anschluss begrüßte er Königin Elizabeth II. und wechselte ein paar Worte mit ihr, bevor die königliche Garde die Nationalhymnen beider Länder spielte.

Nach dem Empfang und einem Mittagessen bei der Queen wollte das US-Präsidentenpaar einen Kranz am Grabmal des unbekannten Soldaten in der Westminster Abbey niederlegen. Am Nachmittag wurden Trump und seine Frau zum Tee bei Thronfolger Charles und dessen Frau Camilla erwartet. Am Abend stand dann ein glanzvolles Staatsbankett auf dem Programm.

Trump besucht die britische Hauptstadt inmitten der Brexit- und Regierungskrise. Neben May, die wegen des Scheiterns ihres Brexit-Kurses bald abtreten wird, kommt der US-Präsident möglicherweise auch mit dem früheren britischen Außenminister Boris Johnson und dem Brexit-Hardliner Nigel Farage zusammen. Trump sagte vor seinem Abflug nach London: "Sie wollen sich treffen."

In Zeitungsinterviews hatte Trump zuvor seine Kritik am Brexit-Kurs der britischen Regierung erneuert und Mays Nachfolger dazu aufgerufen, die Verhandlungen mit der EU notfalls abzubrechen. "Wenn man keinen fairen Deal bekommt, dann geht man einfach", sagte Trump der "Sunday Times".

Er empfahl der britischen Regierung auch, Farage in die Verhandlungen mit Brüssel einzubeziehen. Dieser habe "eine Menge zu bieten". Am Freitag hatte der US-Präsident bereits Ex-Außenminister Johnson als künftigen Premierminister empfohlen. "Ich glaube, Boris würde eine sehr gute Arbeit machen", sagte Trump.

Am Dienstag treffen May und Trump sich zu Gesprächen im Amtssitz der Premierministerin in der Downing Street. Es wird damit gerechnet, dass beide versuchen, die Unstimmigkeiten hinter sich zu lassen und die Vorteile der Allianz beider Länder zu unterstreichen. "Unsere Beziehung unterstützt seit vielen Jahren die Sicherheit und den Wohlstand unserer Länder und wird dies auch in Zukunft tun", sagte May im Vorfeld des Besuchs.

Über den Londoner Bürgermeister Khan schrieb Trump am Montag im Onlinedienst Twitter, der Politiker der oppositionellen Labour-Partei mache als Bürgermeister einen "furchtbaren Job" und habe sich ihm gegenüber "dummerweise fies" verhalten. Khan sei ein "eiskalter Verlierer, der sich auf die Kriminalität in London konzentrieren sollte, nicht auf mich." Khans Sprecher wies Trumps Kritik als beleidigend zurück.

Khan hatte am Sonntag im Sender Sky News kritisiert, dass Trump in London "der Rote Teppich" ausgerollt werde. Im "Observer" griff er Trump zudem für sein "spaltendes Verhalten" an. Der US-Präsident sei eines der "ungeheuerlichsten Beispiele" für die "wachsende weltweite Gefahr" durch die politische Rechte.

Seine Teilnahme an dem Staatsbankett für Trump hatte Khan bereits im Vorfeld des Besuchs abgesagt. Auch Labour-Chef Jeremy Corbyn, der Trump eine "inakzeptable Einmischung" in die inneren Angelegenheiten Großbritanniens vorwarf, und Parlamentspräsident John Bercow sagten ab.

In London sind während Trumps Besuchs große Proteste geplant. Dabei wollen die Veranstalter wie schon beim Trump-Besuch vor einem Jahr einen riesigen Ballon in Form eines Trump-Babys mit Windeln aufsteigen lassen. Amnesty International hängte an einer Brücke vor der US-Botschaft Protestplakate auf.