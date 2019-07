Auswärtiges Amt in Berlin verweist auf Vorrang von Deeskalation und Diplomatie

US-Regierung fordert Deutschland zu Beteiligung an Hormus-Mission auf

Berlin (AFP) - Die USA haben die Bundesregierung um Unterstützung bei der Sicherung des Handelsverkehrs in der Golfregion gebeten. "Wir haben Deutschland offiziell aufgefordert, gemeinsam mit Frankreich und Großbritannien Hilfe bei der Sicherung der Straße von Hormus zu leisten und iranische Aggression zu bekämpfen", teilte eine Sprecherin der US-Botschaft in Berlin am Dienstag mit. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, aus deutscher Sicht müsse die Priorität auf Deeskalation und Diplomatie liegen.

Der britische Tanker "Stena Impero" © AFP

Mitglieder der Bundesregierung hätten deutlich gemacht, dass der freie Schiffsverkehr geschützt werden solle, erklärte die Sprecherin der US-Botschaft weiter. "Unsere Frage ist, von wem geschützt?" Nach der Festsetzung des britischen Tankers "Stena Impero" durch den Iran in der Straße von Hormus hatte Großbritannien angekündigt, eine europäische Marinemission zur Sicherung des Seeverkehrs in der Golfregion bilden zu wollen.

Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es am Dienstag, die USA hätten vor kurzem Deutschland und weiteren Verbündeten ihr Konzept für eine Seeraumüberwachungsmission am Persischen Golf vorgestellt und um Beiträge gebeten. "Die Bundesregierung hat dies zur Kenntnis genommen, aber keinen Beitrag in Aussicht gestellt", so das Außenamt.

Außenminister Heiko Maas (SPD) habe wiederholt betont, "dass aus deutscher Sicht die Priorität auf einer Deeskalation der Spannungen und diplomatischen Bemühungen" liegen müsse. "Dazu sind wir mit den Frankreich und Großbritannien in enger Abstimmung", hieß es weiter. "Eine Beteiligung an der amerikanischen Strategie des maximalen Drucks kommt für uns nicht in Frage", wurde die deutsche Position betont.

Hinweise auf die begrenzte militärische Ausrüstung der Bundeswehr wollen die USA bei ihrer Aufforderung an Deutschland offenbar nicht gelten lassen. Die US-Botschaft schrieb am Dienstag in einer Twitter-Botschaft: "Ein Vorschlag: Könnte die größte Wirtschaftsmacht Europas mehr Schiffe kaufen?" Dabei wurde ausdrücklich Bezug genommen auf ein Interview des Wehrbeauftragten des Bundestags, Hans-Peter Bartels (SPD), in dem dieser vor einem Engpass bei deutschen Schiffen gewarnt hatte.

"Von den 15 Fregatten, die die Marine eigentlich haben sollte, sind inzwischen sieben außer Dienst gestellt, und dafür ist bisher erst ein neues Schiff zugelaufen", sagte Bartels dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vom Dienstag. Eine deutsche Beteiligung an einer Schutzmission in der Straße von Hormus sei zwar bei entsprechendem Mandat prinzipiell möglich, würde aber an anderer Stelle Lücken reißen. "Das wäre eine Frage der politischen Prioritätensetzung. Dann müssten gegebenenfalls andere Verpflichtungen zurückstehen."