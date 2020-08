Hauptdarsteller aus "Black Panther" erliegt Darmkrebserkrankung

US-Schauspieler Chadwick Boseman mit 43 Jahren gestorben

Washington (AFP) - Der US-Schauspieler Chadwick Boseman, Hauptdarsteller in dem erfolgreichen Superhelden-Film "Black Panther", ist gestorben. Er erlag im Alter von 43 Jahren einer Darmkrebserkrankung, wie sein Agent am Freitag mitteilte. "Es war die große Ehre seiner Karriere, König T'Challa in Black Panther zum Leben zu erwecken", hieß es in der Erklärung. "Er ist zu Hause gestorben, mit seiner Frau und Familie an seiner Seite."

Boseman hatte die Krebsdiagnose im Jahr 2016 erhalten. In der Öffentlichkeit sprach er nicht über seine Krankheit, stattdessen setzte er in Hollywood seine Arbeit an großen Filmprojekten fort. Boseman habe als "wahrer Kämpfer alles durchgestanden" und während und zwischen seinen zahlreichen Operationen und Chemotherapien die Dreharbeiten fortgesetzt, teilte seine Familie mit.

Der von den Marvel-Studios produzierte Science-Fiction-Actionfilm "Black Panther" mit Boseman in der Hauptrolle kam im Februar 2018 in die Kinos und wurde weltweit zum Riesenerfolg. Der Film spülte mehr als eine Milliarde Dollar in die Kinokassen. Boseman wurde damit zum ersten schwarzen Superhelden in der Geschichte der Marvel-Studios.

Außerdem spielte Boseman, der in South Carolina als Sohn einer Krankenschwester und eines Kleinunternehmers geboren wurde , schwarze Ikonen wie den Baseballspieler Jackie Robinson in "42" und den Musiker James Brown in "Get on Up". Zuletzt spielte er in "Da 5 Bloods" von Regisseur Spike Lee. Für das Jahr 2022 war eine Fortsetzung von "Black Panther" geplant".

Bosemans früher Tod erschütterte nicht nur Hollywood. "Die wahre Kraft von Chadwick Boseman war größer als alles, was wir auf der Leinwand gesehen haben", schrieb der Präsidentschaftskandidat der Demokraten, Joe Biden, im Onlinedienst Twitter. Mit seinen Rollen habe Boseman "ganze Generationen inspiriert und ihnen gezeigt, dass sie alles sein können - sogar Superhelden."

Die US-Bürgerrechtsorganisation NAACP erklärte, Boseman haben allen gezeigt, "wie man Widrigkeiten mit Würde durchsteht". Der Marvel-Verlag erklärte bei Twitter: "Unsere Herzen sind gebrochen und unsere Gedanken sind bei Chadwick Bosemans Familie. Dein Vermächtnis wird für immer weiterleben."

Schauspieler Mark Ruffalo, der den Marvel-Helden Hulk spielte, schrieb: "Bruder, du warst einer Größten aller Zeiten und deine Größe hatte gerade erst begonnen."