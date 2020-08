Top-Beraterin: Ländliche Regionen genauso bedroht wie Städte

US-Virenexpertin warnt vor "neuer Phase" der Corona-Pandemie in den USA

Washington (AFP) - Die US-Virenexpertin Deborah Birx hat vor einer "neuen Phase" der Corona-Pandemie in den USA gewarnt. Die ländlichen Regionen seien inzwischen von dem Virus genauso bedroht wie die Großstädte, sagte die Leiterin der Coronavirus-Taskforce des Weißen Hauses dem Sender CNN am Sonntag. Örtliche Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie begännen zu wirken, doch "was wir heute sehen, unterscheidet sich von März und April".

Menschen wahren Abstand in einem Park in San Francisco © AFP

Das Virus habe sich "außerordentlich weit" ausgebreitet, fügte die Expertin hinzu. "An alle, die in einer ländlichen Gegend leben: Sie sind nicht immun oder sicher vor diesem Virus", warnte Birx. Schutzmaßnahmen wie das Tragen einer Maske und Abstandsregeln seien von entscheidender Bedeutung.

Die USA sind mit Abstand das am stärksten von der Pandemie betroffene Land der Welt. Bis Sonntag infizierten sich nach Angaben der Johns Hopkins Universität mehr als 4,6 Millionen Menschen mit dem neuartigen Coronavirus, mehr als 154.000 Menschen starben an den Folgen der Infektion.