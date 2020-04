USA fangen Schutzmasken-Lieferung für Berliner Polizei ab

Berlin (AFP) - Die USA haben in Thailand eine Lieferung von 200.000 Schutzmasken abgefangen, welche die Berliner Polizei bestellt und bezahlt hatte. Die medizinischen Masken der Kategorie FFP-2 eines US-Herstellers seien in Bangkok konfisziert worden und hätten deshalb ihr Ziel nicht erreicht, erklärte der Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Freitag. Der Senator kritisierte das Vorgehen der US-Behörden als einen "Akt moderner Piraterie".

Diana Berrent was the first coronavirus survivor in New York state to get screened hoping to donate anti-body rich plasma