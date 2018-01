Auch chinesische Firmen erneut betroffen

USA verschärfen nochmals Sanktionen gegen Nordkorea

Washington (AFP) - Die USA haben ihre Sanktionen gegen Nordkorea nochmals verschärft. Die wegen des nordkoreanischen Atom- und Raketenprogramms verhängten Strafmaßnahmen richten sich gegen Firmen, Einzelpersonen und das Rohölministerium in Pjöngjang, wie das Finanzministerium in Washington am Mittwoch mitteilte. Von den Sanktionen betroffen sind auch zwei chinesische Handelsunternehmen, die den Angaben zufolge Geschäfte mit Nordkorea gemacht haben.

US-Finanzminister Steven Mnuchin © AFP

Sein Ministerium nehme weiterhin "systematisch" Individuen, Institutionen und Firmen ins Visier, die das nordkoreanische Rüstungsprogramm finanzierten, erklärte US-Finanzminister Steven Mnuchin. Dazu gehörten auch Regierungsmitarbeiter, die daran beteiligt seien, dass die gegen das ostasiatische Land verhängten Sanktionen unterlaufen würden.

Die Sanktionen bestehen darin, dass Guthaben und Besitztümer der Betroffenen in den USA eingefroren werden und US-Bürger mit ihnen keine Geschäfte machen dürfen. Neben dem Rohölministerium richten sich die neuen Strafmaßnahmen im Einzelnen gegen 16 nordkoreanische Einzelpersonen und sechs nordkoreanische Firmen.

Die beiden ebenfalls mit Strafmaßnahmen belegten chinesischen Unternehmen, die Chengxing Trading und die Dandong Jinxiang Trade, sollen nach Angaben des US-Ministeriums im Zeitraum zwischen Anfang Januar 2013 und Anfang Juni 2017 insgesamt Güter im Wert von mehr als 68 Millionen Dollar (55 Millionen Euro) nach Nordkorea geliefert und Waren im Wert von mehr als 19 Millionen Dollar von dort importiert haben.

Es ist nicht das erste Mal, dass die US-Regierung im Rahmen ihres Vorgehens gegen Nordkorea auch chinesische Firmen bestraft. Streit zwischen Washington und Peking gab es zuletzt insbesondere um die chinesischen Öllieferungen an das Nachbarland. US-Präsident Donald Trump warf Peking Ende Dezember vor, damit die internationalen Sanktionen zu unterlaufen. Die chinesische Regierung wies dies zurück.

Der UN-Sicherheitsrat hatte zuvor im Dezember an der Sanktionsschraube gegen Nordkorea gedreht und ein Lieferverbot für fast 75 Prozent der raffinierten Ölprodukte sowie eine Deckelung der Rohöllieferungen beschlossen. Die Resolution war zwischen den USA und China abgestimmt.