Sicherung des Seeverkehrs durch Meerenge von Hormus ist Reaktion auf Iran-Krise

USA wollen zum Schutz von Öltankern in Golfregion Militärkoalition schmieden

Washington (AFP) - Wegen der Spannungen mit dem Iran wollen die USA eine internationale Militärkoalition zum Schutz von Öltankern in der Golfregion schmieden. "Wir sprechen mit einer gewissen Zahl von Ländern, um herauszufinden, ob wir eine Koalition zusammenbekommen, die die Freiheit der Schifffahrt in der Meerenge von Hormus und der Meeresstraße Bab al-Mandab sichern würde", sagte US-Generalstabschef Joseph Dunford am Dienstag vor Journalisten.

US-Generalstabschef Joseph Dunford sucht Partner © AFP

In einem von der Nachrichtenagentur Reuters verbreiteten Video sagte Dunford, in den kommenden Wochen solle herausgearbeitet werden, welche Länder politisch bereit seien, sich zu beteiligen, um anschließend den jeweiligen militärischen Beitrag zur Mission zu ermitteln.

Die USA würden ihr Wissen und ihre Überwachungsmöglichkeiten in der Seefahrt einbringen, kündigte Dunford an. Die zivilen Schiffe könnten nach Dunfords Angaben von der jeweiligen Marine des Landes durch die Region eskortiert werden, unter deren Flagge sie unterwegs sind.

Die schmale Meerenge von Hormus zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman ist das Nadelöhr des weltweiten Ölhandels: Durch die Seestraße zwischen dem Iran und Oman wird ein Drittel des auf dem Seeweg transportierten Öls befördert. Die Meeresstraße Bab al-Mandab bildet den südlichen Eintrittspunkt zum Roten Meer. Es handelt sich um eine der geschäftigsten Schiffswege der Welt.

Der Iran hat in der Vergangenheit wiederholt gedroht, die Meerenge von Hormus zu sperren. Während sich zuletzt die diplomatischen Spannungen zwischen Teheran und Washington im Streit über US-Sanktionen und das iranische Atomprogamm verschärft hatten, war es in der Region zu Zwischenfällen gekommen. Öltanker wurden angegriffen, wofür die USA den Iran verantwortlich machten. Der Iran schoss zudem eine US-Drohne ab.

Dunford sagte, US-Präsident Donald Trump sei es wichtig, dass die USA nicht allen die Kosten einer solchen Mission tragen. US-Außenminister Mike Pompeo hatte im Juni gesagt, er hoffe darauf, dass sich 20 Länder bei der Sicherung des Schiffsverkehrs in der Region zur Zusammenarbeit bereit finden, darunter Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate.