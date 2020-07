Knapp 5600 Soldaten sollen in andere Nato-Staaten verlegt werden

USA ziehen rund 11.900 Soldaten aus Deutschland ab

Washington (AFP) - Die USA ziehen rund 11.900 Soldaten aus Deutschland ab. Die Zahl der in Deutschland stationierten US-Truppen werde von rund 36.000 auf 24.000 Soldaten gesenkt, sagte US-Verteidigungsminister Mark Esper am Mittwoch. Knapp 5600 Soldaten sollen in andere Nato-Staaten wie Italien, Belgien und - entsprechende Vereinbarungen vorausgesetzt - Polen sowie die baltischen Staaten verlegt werden. Rund 6400 Soldaten sollen in die USA zurückkehren.

US-Soldat in Grafenwöhr © AFP

Besonders betroffen sei der Standort Stuttgart in Baden-Württemberg, sagte Esper. Die Truppenverlegung solle "so schnell wie möglich" geschehen, womöglich innerhalb von "Wochen". Der Minister erklärte, mit der Truppenverlegung würden die Nato und die Abschreckung gegenüber Russland gestärkt.