Plus aller Haushalte stieg von 26 auf 62 Milliarden Euro

Überschuss der öffentlichen Finanzen erreicht Höchststand

Wiesbaden (AFP) - Der Überschuss der öffentlichen Haushalte hat einen neuen Höchststand erreicht. Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte, lag das Plus nach vorläufigen Ergebnissen in den sogenannten Kern- und Extrahaushalten 2017 bei 61,9 Milliarden Euro. Im Vorjahr betrug es noch 25,8 Milliarden Euro. Laut Bundesamt verzeichneten die Haushalte seit 2014 stets einen Überschuss.

Der deutsche Staat verbucht einen Überschuss © AFP

Zu den Extrahaushalten gehören alle Fonds und Unternehmen, die dem Staat zuzurechnen sind. Der Überschuss der Extrahaushalte des Bundes stieg von fünf Milliarden Euro 2016 auf 30,6 Milliarden 2017. Grund dafür war eine Einmalzahlung der Energiekonzerne in Höhe von 24,1 Milliarden Euro in einen Fonds für die Entsorgung von Atommüll.

Zu den Kernhaushalten gehören die Haushalte von Bund, Ländern, Kommunen und Sozialversicherung. Beim Bund sank der Überschuss von 6,2 Milliarden Euro 2016 auf fünf Milliarden Euro vergangenes Jahr. Das lag laut Mitteilung hauptsächlich an einer Milliardenrückzahlung der Kernbrennstoffsteuer an Energiekonzerne sowie geringeren Gewinnen der Bundesbank.

Bei den Kern- und Extrahaushalten der Länder stieg das Plus 2017 von neun auf 12,1 Milliarden Euro, bei den Kommunen von 5,4 auf 10,7 Milliarden Euro. Bei der Sozialversicherung stieg der Überschuss von 6,4 auf 8,4 Milliarden Euro.

Das Bundesamt wies darauf hin, dass es neben dieser Überschussrechnung noch andere Methoden zur Berechnung des Staatsüberschusses gibt. Laut Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung betrug das Plus nur 36,6 Milliarden Euro.