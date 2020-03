Mehrheit auch für höhere Preise für Produkte mit schlechter CO2-Bilanz

Umfrage: 67 Prozent der Deutschen befürworten ein Verbot von Kurzstreckenflügen

Luxemburg (AFP) - 67 Prozent der Deutschen sind einer Umfrage zufolge aus Klimaschutzgründen für ein Verbot von Kurzstreckenflügen. Damit liegen die Deutschen fünf Prozentpunkte über dem EU-Durchschnitt (62 Prozent), wie aus einer Umfrage der Europäischen Investitionsbank (EIB) zum Klimawandel hervorgeht, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Generell sind die Deutschen mehrheitlich für eine Besteuerung CO2-intensiver Verkehrsmittel: So befürworten 71 Prozent der Befragten eine CO2-Steuer auf Flüge,

Vielen Deutschen sind Klimaschutzanstrengungen wichtig © AFP

Mit 61 Prozent ist auch eine Mehrheit der Deutschen für höhere Preise für Produkte, die eine schlechte CO2-Bilanz haben, etwa rotes Fleisch und Mobiltelefone. 81 Prozent sind für die finanzielle Unterstützung von Gemeinden und Arbeitskräften, die am stärksten von der Energiewende betroffen sind. 88 Prozent befürworten es, wenn Kinder in der Schule Unterricht zum Thema Klimawandel und Abfalltrennung bekommen.

Für die repräsentative Stichprobe ließ die Europäische Investitionsbank (EIB) im vergangenen Herbst insgesamt 30.000 Menschen durch das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen BVA in 30 Ländern in Europa sowie den USA und China befragen.

Dabei traf eine CO2-Steuer auf Flugreisen allgemein auf Zuspruch, je nach Region fiel die Resonanz aber unterschiedlich stark aus. So sind in China 93 Prozent der Befragten dafür, in Europa sind es 72 Prozent und in den USA nur 60 Prozent.

Der Klimawandel bereite den Menschen in Europa große Sorge, erklärte EIB-Vizepräsidentin Emma Navarro. Deshalb seien sie bereit, Opfer zu bringen im Kampf gegen die Erderwärmung und für ein nachhaltigeres Leben. Gleichzeitig erwarteten sie aber von Regierungen und Unternehmen, dass sie die CO2-Emissionen senken und mehr für die Umwelt tun. "Diese Herausforderung können wir nur gemeinsam bewältigen", erklärte Navarro. Die Europäische Investitionsbank werde die nötigen technischen und finanziellen Mittel bereitstellen, um ihren Beitrag zu leisten.