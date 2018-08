Grund ist geplante Rodung im Hambacher Forst wegen Braunkohleabbaus

Umweltorganisation BUND droht mit Austritt aus der Kohlekommission

Berlin (AFP) - Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) droht mit dem Austritt aus der Kohlekommission. Grund ist die angekündigte Rodung von weiteren Teilen des Hambacher Forsts durch den Energiekonzern RWE in Nordrhein-Westfalen. "Der BUND sieht in einer möglichen Rodung des Hambacher Waldes eine erhebliche Gefährdung seiner Mitarbeit in der Kommission, nicht zuletzt weil damit einem breiten gesellschaftlichen Konsens der Boden entzogen wird", erklärte BUND-Geschäftsführer Olaf Bandt am Donnerstag.

BUND-Mitglieder halten im Hambacher Forst ein Transparent © AFP

RWE hatte in einem Brief an die Vorsitzenden der Kohlekommission angekündigt, dass der Konzern ab Oktober wieder Waldstücke für den Braunkohleabbau abholzen will. "Eine Rodung seitens RWE wäre eine bewusste Provokation nicht nur gegenüber den Umweltverbänden", erklärte BUND-Geschäftsführer Bandt. "Damit legt RWE die Axt an die Zielsetzung der Kommission, einen breiten gesellschaftlichen Konsens auszuhandeln."

Der BUND habe ein großes Interesse daran, dass die Kommission erfolgreich arbeitet. Er warne aber davor, Fakten zu schaffen.

Die Kohlekommission hatte Ende Juni ihre Arbeit aufgenommen. Sie tagte am Donnerstag zum dritten Mal. Die aus Politikern, Verbänden und Wissenschaftlern zusammengesetzte Runde mit dem Titel "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" soll bis zum Jahresende einen Plan zum Ausstieg aus der Kohleverstromung vorlegen, der zugleich die Interessen der betroffenen Regionen und die Schaffung neuer Arbeitsplätze berücksichtigt.