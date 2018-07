Unmut bei SPD und Opposition über "Drama" um Seehofer wird lauter

Unionsparteien ringen in neuem Spitzengespräch um Auswege aus ihrem Streit

Berlin (AFP) - Begleitet von Aufrufen zum Erhalt der Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU haben Spitzenpolitiker beider Parteien erneut um eine Beilegung des unionsinternen Streits gerungen. Bei dem Treffen am Montagabend in der CDU-Parteizentrale in Berlin ging es auch um das politische Schicksal von CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer. Unterdessen wurde bei SPD und Opposition der Unmut über das Verhalten Seehofers und den Unionsstreit lauter.

Horst Seehofer © AFP

Unmittelbar vor dem Treffen in der CDU-Parteizentrale in Berlin kam Seehofer zu einem Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (beide CDU) zusammen. Diese Begegnung fand im Büro Schäubles statt. Seehofer hatte am Sonntagabend den Rücktritt von seinem Partei- und Regierungsamt angeboten, dies aber später vorerst wieder zurückgezogen. Der frühere CSU-Chef Erwin Huber sagte jedoch dem Bayerischen Rundfunk, er halte einen Rücktritt Seehofers inzwischen für "unausweichlich".

Am Montag ging der CSU-Chef noch einmal auf Konfrontationskurs zu Merkel. "Ich lasse mich nicht von einer Kanzlerin entlassen, die nur wegen mir Kanzlerin ist", sagte er der "Süddeutschen Zeitung". Damit spielte er dem Bericht zufolge auf die im Vergleich zur CDU deutlich besseren Wahlergebnisse der CSU in Bayern an.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt beschwor in einer Sitzung der Unionsfraktion am Montagnachmittag den Zusammenhalt der Fraktionsgemeinschaft mit der CDU. Die zurückliegenden 70 Jahre gemeinsamer Fraktion hätten "ein starkes Band entstehen lassen, das auch die Kraft haben kann, einen Konflikt über eine lösbare Sachfrage zu bestehen". Der CDU-Bundesvorstand erklärte am Vormittag: "Wir wünschen uns eine Einigung auf ein gemeinsames Vorgehen".

Inhaltlich geht es in dem Streit um die CSU-Forderung, bereits in anderen EU-Staaten registrierte Flüchtlinge an der deutschen Grenze abzuweisen. Merkel lehnt einen nationalen Alleingang ab und beharrt auf europäischen Lösungen. Während des EU-Gipfels vergangene Woche gelang es ihr auch, Vereinbarungen mit anderen Mitgliedsstaaten über eine beschleunigte Rücknahme solcher Flüchtlinge anzubahnen, was Seehofer aber nicht ausreicht.

Die SPD setzte angesichts des eskalierenden Streits in der Union eine neue Sitzung des Koalitionsausschusses durch, die nach dem Spitzengespräch der Union am späten Abend im Kanzleramt stattfinden sollte. SPD-Chefin Andrea Nahles kritisierte in Berlin das Vorgehen Seehofers als "gefährlichen Ego-Trip, der Deutschland und Europa lähmt". Die Sozialdemokraten beschlossen auch ein eigenes Papier zur Flüchtlingspolitik, das geschlossene Lager ausschließt und mehr Möglichkeiten legaler Migration fordert.

Deutliche Worte fand Linken-Parteichefin Katja Kipping: "Merkel sollte das Rücktrittsangebot Seehofers annehmen". "Dieses "Drama muss endlich ein Ende haben", forderte auch Grünen-Chefin Annalena Baerbock. Sie sprach von "Chaostagen" in der Regierung. Auch stellte Baerbock klar: "Wir stehen nicht für so eine kaputte Regierung als Reserverad zur Verfügung."

Regierungssprecher Steffen Seibert sagte in Berlin, die Regierung sei trotz des Unionsstreits weiterhin handlungsfähig. Auch zeichne sich bisher keine Verschiebung der für Freitag geplanten Beschlussfassung im Kabinett zum Bundeshaushalt 2019 ab.