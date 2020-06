Forderungen aus SPD und Grünen nach Reformen in deutscher Polizei abgelehnt

Unionspolitiker und Polizeigewerkschaft lehnen unabhängigen Beauftragten ab

Berlin (AFP) - Unionspolitiker und Polizeigewerkschafter haben sich in der Debatte über Rassismus in Sicherheitskräften gegen Forderungen aus SPD und Grünen nach einem unabhängigen Polizeibeauftragten gestellt. In der deutschen Polizei gebe es keinen strukturellen Rassismus, sagte der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Dienstag im Deutschlandfunk. Die Beamten stünden auf dem Boden des Rechtsstaats, verteidigten die Freiheit und träten für die Demokratie ein.

Proteste gegen Rassismus auch in Deutschland © AFP

Es sei "völlig abwegig, unsere Polizei pauschal unter Generalverdacht des latenten Rassismus zu stellen", sagte auch der CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach der "Passauer Neuen Presse". Er wandte sich damit vor allem gegen Einschätzungen von SPD-Chefin Saskia Esken, die von einem "latenten Rassismus in den Reihen der Sicherheitskräfte" auch in Deutschland gesprochen hatte. Auch Esken hatte allerdings betont, dass dies für die große Mehrheit der Beamten nicht gelte.

Der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, sprach in der "PNP" von großer Empörung in den Reihen der Polizei über die Äußerungen Eskens. Zwar räumte auch er ein, dass es natürlich auch in der Polizei Fälle von Rassismus gebe. Die meisten davon würden jedoch von der Polizei selbst aufgedeckt. "Da braucht es kein zentrales Beschwerdemanagement", wandte er sich gegen Forderungen Eskens sowie der Grünen.

Die Grünen-Innenpolitikerin Irene Mihalic hatte am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP die Forderung ihrer Partei nach einem unabhängigen Polizeibeauftragten bekräftigt, der als Ansprechpartner bei rassistischen oder rechtsextremen Vorfällen zur Verfügung stehen solle. In der "PNP" sagte Mihalic, die deutsche Polizei sei "auf einem guten Niveau". Gleichwohl gebe es auch hier "Vorfälle, die nicht akzeptabel sind".

Die Debatte war durch Fälle rassistischer Polizeigewalt in den USA ausgelöst worden. Aktuell geht es dabei besonders um den Tötung des Afroamerikaners George Floyd durch einen Polizisten. Floyd wird an diesem Dienstag beigesetzt.