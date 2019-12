Urteil im Korruptionsprozess gegen Ex-Machthaber al-Baschir im Sudan erwartet

Khartum (AFP) - Im Sudan wird am Samstag ein Urteil im Korruptionsprozess gegen den langjährigen Machthaber Omar al-Baschir erwartet. Der in der Hauptstadt Khartum inhaftierte al-Baschir muss sich wegen der Annahme von Geldern aus Saudi-Arabien in Höhe von 25 Millionen Dollar (22 Millionen Euro) kurz vor seinem Sturz verantworten. Im Fall einer Verurteilung droht al-Baschir eine Gefängnisstrafe von mehr als zehn Jahren.

Sudans Ex-Machthaber Omar al-Baschir vor Gericht © AFP

Gegen Al-Baschir liegt auch ein Haftbefehl des Internationale Strafgerichtshofs in Den Haag wegen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermordes in Darfur vor. Al-Baschir war im April nach monatelangen Massenprotesten von der Armee gestürzt worden. Er hatte den Sudan fast 30 Jahre lang mit eiserner Hand regiert.