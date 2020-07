Urteil im Prozess um Sechsfachmord von Rot am See erwartet

Ellwangen (AFP) - Im Fall des Sechsfachmords von Rot am See sollen am Freitag die Plädoyers gehalten und das Urteil verkündet werden (09.00 Uhr). Mit Spannung wird dabei erwartet, ob das Landgericht Ellwangen den angeklagten Adrian S. wegen Mordes zu einer lebenslangen Haft verurteilt oder ob seine Unterbringung in der Psychiatrie angeordnet wird.

Justitia © AFP

Der geständige 27-Jährige soll im Januar seine Eltern, seine Halbschwester, seinen Halbbruder sowie einen Onkel und eine Tante bei einem Familientreffen im Vorfeld einer Beerdigung erschossen haben. Als Motiv gab er an, seine Mutter habe versucht, ihn zu vergiften. Dafür konnten Gutachter allerdings keine Beweise finden.